Wetter an Vatertag: So wird es zu Christi Himmelfahrt

Wer sich nach einigen sonnigen Tagen auf einen ebenso sommerlichen Himmelfahrtstag gefreut hatte, wird an diesem Donnerstag wohl enttäuscht werden. Wenn sich Hoch Quinlan am Mittwoch verabschiedet, muss auf Freibadbesuche vorerst verzichtet werden.Denn von Westen her zieht am Vatertag eine...