Auto fährt in Berlin in Bushaltestelle - Sechs Verletzte

Berlin Ein Auto ist in Berlin-Tegel in eine Bushaltestelle gefahren - sechs Menschen wurden dabei verletzt. Vier der Opfer seien leicht, zwei schwer verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Der Vorfall geschah am frühen Abend an der Holzhauser Straße. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.