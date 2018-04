Noch nie war es an einem 19. April in Niedersachsen wärmer

Einen so warmen 19. April wie in diesem Jahr hat es nach den Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Niedersachsen noch nie gegeben. In Lingen im Landkreis Emsland kletterte das Thermometer am Nachmittag auf knapp 30 Grad, wie die DWD-Meteorologin Annett Püschel der Deutschen Presse-Agentur sagte. Damit sei der bisherige Rekord aus dem Jahr 1964 geknackt worden. Damals wurden in Bevern im Kreis Holzminden 27,5 Grad gemessen.

Die bislang höchsten Temperaturen an einem Apriltag gab es im Jahr 1968. Damals kletterte das Thermometer am 21. April in Nienburg und Worpswede auf 30,5 Grad. Ob die Temperatur in Lingen am späten Donnerstagnachmittag noch weiter stieg und auch diese Marke erreichte, war zunächst unklar. Generell ist solch sommerliches Wetter für diese Jahreszeit ungewöhnlich. „Temperaturen an die 30 Grad sind im April eher selten“, sagte Püschel.

Den DWD-Daten zufolge herrschten am Nachmittag in ganz Niedersachsen mehr als 20 Grad. Vielerorts strömten die Menschen ins Freie und genossen den Sonnenschein. An Eisdielen bildeten sich Schlangen. Restaurants und Gaststätten mit Außenplätzen freuten sich über viele Besucher. „Wenn man in die Straßen sieht, nutzen viele Gäste das schöne Wetter, um draußen zu essen und zu trinken“, sagte die Geschäftsführerin des Dehoga-Bezirksverbandes Hannover, Kirsten Jordan.

An der niedersächsischen Nordseeküste zeigten sich viele erfreut über das schöne Wetter. „Es lockt die Leute nach draußen“, sagte Carolin Wulke von der Marketinggesellschaft Nordsee GmbH, die verschiedene Orte an der niedersächsischen Nordsee vertritt. „Wir erwarten viele Tages- und Übernachtungsgäste.“ Die Strandkörbe seien größtenteils aufgestellt, die Campingsaison gestartet.

Die ostfriesischen Urlaubsorte stellten sich auf mehr Gäste ein. „Wir gehen davon aus, dass das gute Wetter die Nachfrage beflügeln wird. Die Paddel- und Pedalsaison ist eröffnet“, sagte die Sprecherin der Ostfriesland Tourismus GmbH, Wiebke Leverenz. „Normalerweise ist es im April nicht so warm. Jetzt können die Leute früher in die Saison starten“, so Leverenz. Alle Leute wollten raus und etwas erleben.“ Veranstaltungen wie Frühlingsmärkte könnten mit mehr Besuchern rechnen.

Im Harz sind bereits viele Outdoor-Einrichtungen geöffnet. So sei die Sommerrodelbahn in Hahnenklee schon in Betrieb, sagte die Sprecherin der Harzer Tourismusverbandes, Inna Kremer. Auch für zahlreiche Waldgaststätten im Harz habe die Sommersaison bereits begonnen. „Wir erwarten zum Wochenende zahlreiche Ausflügler und Wanderer“, sagte Kremer.

Am Seeburger See, dem größten Gewässer Südniedersachsens, bereitete sich Bootsverleiher Ulrich Jung am Donnerstag auf einen vorzeitigen Saisonstart vor und befreite seine 35 Boote vom Winter-Dreck. „Normalerweise starten wir die Saison am 1. Mai“, sagte Jung. „In diesem Jahr wird es wohl früher sein.“ dpa