Cannes Die Jury der Filmfestspiele in Cannes ist komplett: Neben Jury-Präsidentin Cate Blanchett werden unter anderem "Twilight"-Star Kristen Stewart und "Blade Runner 2049"-Regisseur Denis Villeneuve​ über die Preisträger der Goldenen Palme entscheiden. Das gab das Festival bekannt. Eröffnet wird das 71. Festival von Cannes am 8. Mai mit "Everybody Knows" des iranischen Oscarpreisträgers Asghar Farhadi.

