Sexualstrafrecht: Mutmaßlicher Sexualstraftäter aus Fußballzug stellt sich

Nach dem mutmaßlichen sexuellen Missbrauch an einer 19-Jährigen in einem Fan-Zug hat sich ein Verdächtiger gestellt. Der Mann meldete sich am Montag zum Haftantritt in der Justizvollzugsanstalt Moers in Nordrhein-Westfalen – wegen einer anderen Straftat. Der Mann habe eine Haftstrafe wegen...