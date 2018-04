Zwei Leichen in Kölner Restaurant entdeckt

Köln Im Keller eines Kölner Restaurants hat die Polizei zwei Leichen gefunden. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitagabend mit. Beide waren50 Jahre alt. Am Abend sei ein Notruf eingegangen, daraufhin seien Beamte in das Restaurant im Stadtteil Niehl...