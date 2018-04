Beißattacke in Hannover: Obduktions-Ergebnis noch heute erwartet

Nach der Beißattacke eines Hundes mit zwei Toten in Hannover sollen die Obduktionsergebnisse frühestens am Freitagmittag vorliegen. Davor werde es voraussichtlich kein Ergebnis geben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Dies sei aber nur eine Einschätzung. Abschließend geklärt...