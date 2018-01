Falsche Polizisten: Prozess gegen Bande gestartet

130 000 Eure sollen die Angeklagte mit ihrer Masche erbeutet haben. In Hannover war am Montag der Gerichtsauftakt (Symbolfoto). Foto: Stefan Rampfel/dpa

Bei Anruf Bargeld: Weil Betrüger sich am Telefon als Polizei oder Staatsanwaltschaft ausgaben, haben ältere Frauen in Niedersachsen reihenweise hohe Bargeldbeträge in ihren Mülleimer oder Briefkasten gesteckt. Vier Mitglieder einer Bande, die rund 130 000 Euro mit der Masche kassiert haben sollen, müssen sich seit Montag vor dem Landgericht Hannover verantworten. In einem Fall holte eine Frau in Nordhorn 36 700 Euro aus ihrem Haustresor und legte sie in einen Stoffbeutel unter einen Blumenkübel. In Braunschweig nahm eines der Opfer gar 65 000 Euro aus dem Bankschließfach und legte das Geld in einer Tüte vor die Haustür.

Die Bande hatte laut Anklage vorgegaukelt, es gehe darum, angeblichen Einbrechern das Handwerk zu legen. Polizisten würden das Geld später zur Sicherheit abholen.

Die Täter sollen die Rufnummernanzeige bei den Opfern derart manipuliert haben, dass dort Nummern hiesiger Justizstellen auftauchten. Das erbeutete Geld soll die Bande zu einem Großteil in die Türkei transferiert haben. Von dort aus sollen weitere Beteiligte die Anrufe, teils unter dem Namen „Staatsanwalt Rosenbusch“, getätigt haben. Die Anklage legt den drei Männern und einer Frau im Alter von 23 bis 35 Jahren banden- und gewerbsmäßigen Betrug in insgesamt 13 Fällen zur Last.

Blindlings befolgten die Opfer laut Anklageschrift die Anweisungen der Betrüger. So wurde eine ältere Frau in Laatzen bei Hannover aufgefordert, 20 000 Euro in ihrem Hausbriefkasten zu deponieren und den Schlüssel stecken zu lassen. Das Opfer hob das Geld vom Konto ab und tat, wie ihm geheißen. Eine misstrauische Bankangestellte schlug in Nordhorn Alarm, wo eine Frau 10 000 Euro von ihrem Konto holte. Die eingeschaltete Polizei konnte einige der mutmaßlichen Täter im Anschluss festnehmen. Drei Wochen später klickten bei einem weiteren Angeklagten die Handschellen, als er knapp 10 000 Euro aus dem Briefkasten einer Braunschweigerin holte.

Zu Prozessauftakt wollte keiner der Angeklagten zu den Vorwürfen reden. Einer ließ von seinem Verteidiger eine Entschuldigung verlesen, er bereue sein Tun. Ein anderer verwies über seinen Anwalt auf ein Geständnis bei der Polizei. Auf ihr Schweigerecht berief sich die angeklagte 29-Jährige, eine Schwester von einem der anderen Männer, bei der das Bargeld laut Anklage zwischengelagert wurde.