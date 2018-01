Tag der Jogginghose: Würden Sie in Jogginghose zur Arbeit gehen?

Zu Hause ist sie wohl für viele das liebste Kleidungsstück. Raus aus dem Anzug, dem Blaumann oder der Schürze – und rein in die bequeme Jogginghose. Zwickt (in der Regel) nicht am Bauch, kneift auch sonst nirgendwo und ist in der ein oder anderen Ausführung wahrscheinlich sogar ganz stylisch....