Erdbeben erschüttert Region Athen

Athen Ein Erdbeben hat am Abend die Region der griechischen Hauptstadt Athen erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag etwa 30 Kilometer nordöstlich von Athen und hatte eine Stärke von 4,2. Der Erdstoß ereignete sich nur etwa zwei Kilometer unter der Erdoberfläche - es sei deshalb von Millionen Menschen im Raum Athen als stark empfunden worden, sagten Seismologen. Schäden wurden bislang nicht gemeldet. In Griechenland bebt die Erde öfter. Das Land befindet sich an der Schnittstelle von Afrikanischer und Europäischer Platte.

