Schneefall in der Wüste Sahara – Wie ist das möglich?

Ein Wintersturm fegte am vergangenen Wochenende über die Sanddünen der Sahara rund um die algerische Wüstenstadt Ain Sefra. Binnen kurzer Zeit waren die Dünen mit Schnee bedeckt. In den Morgenstunden des Sonntag fielen in der Region bis zu 40 Zentimeter.Obwohl sich der Schnee nicht lange hielt und...