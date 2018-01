"Burglind": So zynisch kommentiert Jörg Kachelmann das neue Sturmtief

Schon die Überschrift zeigt, wo es bei Jörg Kachelmann langgeht: „Überleben am 3. Januar im Westen und Süden – Die deppensichere Fibel“, steht als Zeile über der Botschaft, die der Wetterfachmann am Dienstag via Twitter absetzte. In dem Text, in dem es um das Sturmtief „Burglind“ geht, lässt...