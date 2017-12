Straßen mit Schlamm und Wasser überschwemmt

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen in Waldhilsbach auf einer überfluteten Straße. Ein Bach ist über die Ufer getreten und hat die Ortsdurchfahrt geflutet. Foto: dpa

Neckargemünd Nach heftigen Regenfällen sind im Norden Baden-Württembergs etliche Straßen gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren viele Fahrbahnen mit Schlamm oder Wasser überschwemmt und deswegen nicht befahrbar. Die Straßen seien geräumt worden, als die Regenfälle nachließen.

Nach Angaben der Polizei rutschte auf der Kreisstraße zwischen Waldwimmersbach und Neckargemünd in der Nacht zu Silvester ein Teil eines Hanges ab. Das Gebiet wurde von der Feuerwehr abgesperrt und gesichert. Die Straße blieb mehrere Stunden gesperrt.

Ebenfalls von einem Erdrutsch betroffen ist ein Haus am Bächenbuckel in Heidelberg. Nach Polizei-Angaben wurden Teile des Gebäudes von einer großen Menge Schlamm und Geröll zugeschüttet. Die Bewohner sowie die Bewohner des Nachbarhauses wurden in Sicherheit gebracht. Ein Statiker des Tiefbauamtes prüfte die Stabilität des Gebäudes.

In Neckargemünd stand am Morgen ein Kindergarten noch immer unter Wasser. Zuvor war ein Bach über die Ufer getreten. Welche Schäden am Gebäude verursacht wurden, kann erst nach Abfließen des Wassers untersucht werden.