Sex, Drugs and Rock'n Roll: Aus dem Alltag der Polizei 2017

Einen Kontoauszugsdrucker pinkelte ein Mann in einer Bankfiliale in Celle kaputt. Der mit der Reparatur beauftragte Techniker ging von einem Wasserschaden aus, eine Sichtung des Überwachungsvideos gab ihm recht: Zu sehen war dort, wie ein polizeibekannter 41-Jährige den Drucker als Urinal missbrauchte. Monate später passierte ein ähnlicher Vorfall in Braunschweig, die Bankangestellten waren fassungslos. In die Hose ging auch die Toilettenpause eines Mannes in Leer: Während er sich erleichterte, rollte sein Auto in die Ems. Die Bergung dauerte rund sechs Stunden.

Foto: dpa