Jahresrückblick 2017: Hochzeiten und Babyglück bei den Promis

Wie heißt das Baby, und was trägt die Braut? Eigentlich so banale Fragen – egal, ob man die man Eltern oder Brautleute persönlich kennt oder nicht. Und doch elektrisieren Meldungen und Fotos von Hochzeiten und Neugeborenen aus der Promiwelt immer wieder. Auch in diesem Jahr: HOCHZEITEN Manuel...