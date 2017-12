Weihnachten: Teenager schenkt Weihnachtsgeld der Bahnhofsmission

Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe. Das Fest, an dem man anderen etwas Gutes tut. Trotzdem ist das, was ein 16-Jähriger an Weihnachten gemacht hat, alles andere als selbstverständlich. Er hat einen Teil seines Weihnachtsgeldes kurzerhand an Menschen verschenkt, die es nötiger als er selbst...