600 Ferkel sterben bei Brand in Schweinestall

Langlingen Rund 600 Ferkel sind bei einem Brand in einem Schweinestall in Langlingen (Landkreis Celle) ums Leben gekommen. Die Flammen schlugen bereits aus den Stallfenstern, als die Feuerwehr am Dienstag anrückte, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf ein nebenstehendes Wohnhaus übergriff und retteten 300 der 900 Tiere. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache des Brandes aus. dpa