Christkind-Helfer: Polizisten liefern verlorene Geschenke

Ein aufmerksamer Mann und zwei Polizeibeamte haben in Ulm das Christkind tatkräftig unterstützt. Der Mann hatte am Samstag am Straßenrand zwei Pakete entdeckt. Die alarmierten Polizisten stellten nach kurzer Untersuchung fest, dass die Pakete wohl einer Zustellerfirma verloren gegangen waren.Weil...