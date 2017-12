Nach Brand in Einkaufszentrum - 37 Tote befürchtet

Davao Nach einem Brand in einem Einkaufszentrum in Davao auf den Philippinen befürchten die Behörden, dass dabei 37 Menschen ums Leben gekommen sind. "Lasst uns für sie beten", schrieb Vize- Bürgermeister Paolo Duterte auf seiner Facebook-Seite. Die Feuerwehr habe ihm zuvor berichtet, dass es für die Vermissten keine Überlebenschance gebe. Das Feuer war gestern Morgen in der NCCC Mall of Davao ausgebrochen, zahlreiche Menschen wurden von den Flammen eingeschlossen. Über die Brandursache gibt es noch keine Informationen.

