Volkstrauertag: Was er bedeutet, warum Tanzverbot herrscht

Immer zwei Sonntag vor dem ersten Advent wird in Deutschland der Volkstrauertag begangen. 2019 fällt der Gedenktag auf den 17. November. Er ist damit einer von mehreren Tagen im November mit einer ernsten Bedeutung. Wir informieren darüber, was es mit dem Volkstrauertag auf sich hat.

Volkstrauertag 2019: Was hat er für eine Bedeutung?

Am Volkstrauertag gedenkt Deutschland der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft. An diesem nationalen Gedenktag für die Opfer der beiden Weltkriege und des Nationalsozialismus finden zahlreiche Veranstaltungen statt, die zur Versöhnung und Völkerverständigung beitragen sollen und zu Toleranz und Frieden aufrufen.

Die zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag 2019 findet am frühen Nachmittag im Plenarsaal des Deutschen Bundestages statt.

Was ist der Ursprung des Volkstrauertags?

Der Volkstrauertag wurde in der Bundesrepublik Deutschland 1952 auf Anregung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge wieder eingeführt. Die Ursprünge reichen bis in das Jahr 1922, als im Reichstag der Weimarer Republik die erste offizielle Feierstunde stattfand.

Damals veranstaltete der Volksbund eine Feier, um das Gedenken an die Millionen Kriegstoten des Ersten Weltkrieges zu wahren. Die Nationalsozialisten wandelten den Volkstrauertag nach der Machtübernahme 1933 in einen „Heldengedenktag“ um, der bis 1945 jährlich im März stattfand.

Ist der Volkstrauertag auch ein gesetzlicher Feiertag?

Nein, ein offizieller Feiertag ist er nicht, aber ein Gedenktag sowie ein stiller Tag. Letzteres bedeutet, dass ein Tanzverbot gilt, das je nach Landesgesetz unterschiedlich ausgeprägt ist. Das Verbot öffentlicher Tanzveranstaltungen gilt am Volkstrauertag zwar in allen Bundesländern, aber für unterschiedliche Zeiträume.

So herrscht in Berlin von 4 bis 21 Uhr Tanzverbot, in Hamburg von 6 bis 17 Uhr, in Niedersachsen von 5 bis 24 Uhr, in Nordrhein-Westfalen von 5 bis 18 Uhr und in Thüringen von 3 bis 24 Uhr.

Gilt am Volkstrauertag Trauerbeflaggung?

Ja. Wie am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, und am 20. Juni, dem Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung, hängen am Volkstrauertag die Fahnen auf halbmast.

(epd/cho)