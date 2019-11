Glassplitter: Molkerei ruft bundesweit Käse-Würfel zurück

Wegen der Gefahr von Glassplittern im Produkt hat die Molkerei Rücker aus Aurich deutschlandweit Käseprodukte zurückgerufen. Bei einer Routinekontrolle sei ein Materialfehler festgestellt worden, der dazu führe, dass Glassplitter beim Öffnen des Glases abspringen können.

Betroffen sind „Waterkant Salatwürfel in Öl mit Kräutern“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 27.12.2017 und 01.01.2018, sowie „Waterkant Salatwürfel in Öl mit Kräutern und Oliven“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 26.12.2017 und 01.01.2018. Kunden können die betroffenen Produkte im Laden zurückgeben und erhielten auch ohne Kassenbon ihr Geld zurück, teilte das Unternehmen am Freitag mit. (les)