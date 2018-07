Internationaler Tag des Kusses

Ein paar Küsschen zum Tag des Kusses

Küsschen, Knutscher, Busserl: Auf der ganzen Welt wird geküsst, was das Zeug hält. Und weil es so schön ist, wird jedes Jahr am 6. Juli der Tag des Kusses gefeiert. Wir zeigen anlässlich dieses Tages einige schöne und bekannte Kuss-Fotos. Hier zu sehen: Der US-Schauspieler George Clooney und seine Frau Amal, Menschenrechtsanwältin aus dem Libanon, bei der Verleihung des AFI-Preises für Clooneys Lebenswerk im Juni 2018 in New York.

Foto: Chris Pizzello / dpa