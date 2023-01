Kreis Göttingen: Auto kracht gegen Baum – Beifahrerin stirbt

Eine 61 Jahre alte Beifahrerin ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Göttingen gestorben. Ersten Ermittlungen zufolge kam eine 34 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Wagen zwischen den Ortschaften Teichhütte und Eisdorf am Montagmittag in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum, wie die Polizei mitteilte.

Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie wenig später starb. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Frau entdeckt leblosen Mann in der Weser

Die Polizei hat in Hameln einen leblosen Mann aus der Weser geborgen. Die Beamten konnten vor Ort nur noch seinen Tod feststellen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Die Todesursache und Herkunft waren am Dienstagmorgen noch unklar. Eine Passantin hatte den im Fluss treibenden Mann entdeckt.

Sohn bezahlt Geldstrafe und erspart Vater damit Haft

Damit sein Vater nicht ins Gefängnis muss, hat dessen Sohn eine Geldstrafe für ihn bezahlt. Bundespolizisten nahmen den 60 Jahre alten Vater in der Nacht zu Dienstag auf einem Parkplatz auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim fest, wie die Bundespolizei am Morgen mitteilte. Der Sohn zahlte die offene Geldstrafe in Höhe von 4400 Euro bei einer Berliner Polizeiwache, weil sein Vater die Summe nicht begleichen konnte.

Die Beamten hatten den Vater bei einer Kontrolle an der Grenze zu den Niederlanden aufgegriffen. Gegen ihn lag eine offene Geldstrafe aus dem Jahr 2020 wegen Steuerhinterziehung vor. Alternativ hätte er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 110 Tagen verbüßen müssen.

83-Jährige bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Eine 83 Jahre alte Fußgängerin hat bei einem Unfall in Meppen im Landkreis Emsland lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Am späten Montagnachmittag habe eine 54 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen nach rechts abbiegen wollen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auf der Höhe eines Fußgängerübergangs kam es zum Zusammenstoß mit der 83-Jährigen, als sie die Straße überquerte.

Die Seniorin prallte auf die Windschutzscheibe und flog mehrere Meter weit durch die Luft. Nach ärztlicher Versorgung am Unfallort kam die 83-Jährige mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Obduktion klärt Todesursache: Toter von Norderney ertrunken

Nach dem Fund eines toten Mannes an einem Strand der Nordseeinsel Norderney hat die Polizei ihre Ermittlungen zu der Todesursache abgeschlossen. Eine Obduktion auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Aurich ergab, dass der 37 Jahre alte Insulaner ertrunken war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Hinweise auf Fremdeinwirkungen ergab die gerichtsmedizinische Untersuchung demnach nicht.

Ein Passant hatte am vergangenen Mittwoch auf einem Strandabschnitt im Nordwesten der ostfriesischen Insel den Mann leblos gefunden und einen Notruf abgesetzt. Ein alarmierter Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Da die Todesursache zunächst unklar war, hatte die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Brennende Strohballen in Dörverden – Ursache unklar

Mehr als 100 Strohballen sind auf einem Feld in Dörverden (Landkreis Verden) in Brand geraten. Zeugen hatten das Feuer am frühen Dienstagmorgen gemeldet, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Ursache sowie das genaue Ausmaß des Schadens blieben zunächst unklar. Einsatzkräfte der umliegenden freiwilligen Feuerwehren waren mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die angrenzende Bundesstraße 215 musste zwischenzeitlich für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

