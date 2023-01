Lkw brennt auf B3 bei Celle – Straße vier Stunden gesperrt

Ein Lkw hat am Montagmorgen auf der Bundesstraße 3 Feuer gefangen, die Fahrerkabine brannte komplett aus. Das teilt die Polizei mit. Nachdem er gerade aus Nienhagen losgefahren war, bemerkte der Fahrer des Sattelzugs am Montagmorgen gegen kurz nach sieben Uhr Rauchentwicklung in seinem Lkw.

Der Mann konnte sich noch aus der Fahrerkabine retten, bevor sie in Flammen aufging. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Fahrerkabine löschen, Ladung hatte der Truck noch nicht an Bord. Der Zubringer Nienhagen in Richtung Hannover musste für etwa 4 Stunden gesperrt werden. Die genaue Brandursache konnte laut Polizei bislang nicht geklärt werden.

Schüsse am Montagmorgen auf Hauseingang

Ein unbekannter Täter soll in Haßbergen im Kreis Nienburg Schüsse in Richtung eines Hauseingangs abgefeuert haben. Die Polizei Nienburg/Schaumburg sowie die Staatsanwaltschaft Verden ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Es sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen hatte in der Nacht zu Montag gegen ein Uhr ein 52-Jähriger beabsichtigt, das Haus zu verlassen. Er kehrte aber nach dem Öffnen der Tür um, weil er etwas vergessen hatte. Kurz darauf sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Die Polizisten entdeckten Einschusslöcher am Hauseingang. Bei der Aufklärung des Falls hoffen sie auf Hinweise aus der Bevölkerung. Dabei geht es um Knallgeräusche und um verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße „Im Spargelfeld“.

Chef bezahlt Geldstrafe – und erspart 33-Jährigem das Gefängnis

Die Großzügigkeit seines Chefs hat einem per Haftbefehl gesuchten 33-Jährigen einen Gefängnisaufenthalt erspart. Eine Streife der Bundespolizei habe den Mann in der Nacht zum Sonntag an der deutsch-niederländischen Grenze festgenommen, teilte die Behörde am Montag mit. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes auf einem Parkplatz an der Autobahn 30 nahe Bad Bentheim stellten die Beamten fest, dass er per Haftbefehl gesucht wurde – nach einer Verurteilung wegen Fahrens ohne Führerschein hatte er noch eine Geldstrafe von 600 Euro zu bezahlen oder eine Freiheitsstrafe von 15 Tagen abzusitzen.

Weil der 33-Jährige nicht genug Geld besaß, bat er seinen Chef aus dem Raum Tecklenburg um Hilfe. Dieser setzte sich ins Auto, kam zur Dienststelle der Bundespolizei und half dem Mann, die Geldstrafe zu bezahlen.

Keine Ermittlungen gegen Polizei nach Unfalltod von 19-Jährigem

Nach dem Unfalltod eines jungen Mannes in Oldenburg kurz nach seiner Entlassung aus einer Polizeiwache sehen Ermittler keine Schuld bei den beteiligten Amtspersonen. Das teilte die Polizei in Delmenhorst mit, die den Tod des 19-Jährigen unabhängig von den Kollegen in Oldenburg aufklären sollte.

Der Mann war am frühen Samstagmorgen in Oldenburg betrunken auf einem E-Scooter erwischt worden und gab dann auf der Wache eine Blutprobe ab. Nach der Entlassung lief er an einem Bahngleis entlang und wurde von einem Zug tödlich verletzt. „Nach Auswertung der Spuren und Befragung von Zeugen und Kontaktpersonen sind Fremdverschulden und suizidale Hintergründe auszuschließen“, teilte die Polizei am Montag mit. Vielmehr sei von einem Unfall auszugehen.

Es sei aber geprüft worden, ob der 19-Jährige in seinem Zustand überhaupt aus der Polizeistation hätte entlassen werden dürfen. „Dazu wurde unter anderem auch der Arzt befragt, der ihm zuvor die Blutprobe entnommen und ihn untersucht hatte“, hieß es. Der 19-Jährige habe aber keine Anzeichen gezeigt, die einen Gewahrsam gerechtfertigt hätten. Auch den beteiligten Polizisten der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland sei kein Vorwurf zu machen. Dies sehe die Staatsanwaltschaft Oldenburg genauso.

Motorradfahrer bei Kollision mit Auto tödlich verunglückt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad ist am Montag im emsländischen Lünne der Fahrer des Zweirades tödlich verletzt worden. Das sagte ein Polizeisprecher. Möglicherweise hatte der Fahrer des Autos die Vorfahrt des Motorrades nicht beachtet. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

