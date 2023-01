Minister: A7-Vollsperrung bei Göttingen kostet täglich Millionen

Göttingen. Noch immer weiß keiner, wann die Autobahn in Südniedersachsen wieder frei ist. Kosten explodieren. Hat der Fahrer das Malheur überhaupt bemerkt?

Spezialfahrzeuge reinigen am Mittwoch die Fahrbahn der Autobahn 7 bei Göttingen. Die Autobahn bleibt in Richtung Kassel auf rund 60 Kilometern gesperrt.

Die Verschmierung der Autobahn 7 in Südniedersachsen verursacht seit Tagen kilometerlange Staus – und immense Kosten. Niedersachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) teilte unserer Zeitung am Mittwoch dazu mit, der volkswirtschaftliche Schaden der Sperrung und Reinigung sei an jedem Tag auf einen Millionenbetrag zu taxieren.

Lies‘ Zwischenbilanz: „Der Schaden für die Wirtschaft und Pendler wie Reisende ist groß, die Belastung für die Anwohnerinnen und Anwohner der Ausweichstrecken ist beträchtlich, für die Verkehrssicherheit ist das eine äußerst ungenügende Situation.“

A7 bei Göttingen bleibt bis mindestens Donnerstag gesperrt

Die Autobahn bleibt in Fahrtrichtung Kassel weiterhin gesperrt – mindestens bis Donnerstag. Der Grund: Ein immer unbekanntes Fahrzeug hatte auf 60 Kilometern eine wachsartige Substanz verloren. Übrigens halten es Experten für möglich, dass der Fahrer das Malheur gar nicht bemerkt hat.

Fragen und Antworten zu einer beispiellosen Geschichte.

Was ist auf der A7 in Richtung Kassel passiert?

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hat zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Staufenberg an der Grenze zu Hessen eine wachsartige Substanz verloren. Durch die entstandene Glätte auf der Fahrbahn kamen einige Fahrzeuge in der Nacht zu Montag ins Rutschen. Unfälle gab es nicht. Die Strecke wurde gesperrt.

Die Polizei und die Autobahngesellschaft des Bundes gingen davon aus, dass die problematische Substanz Paraffin ist, beziehungsweise, wie es am Mittwoch hieß, „paraffinartige Substanz, die Ähnlichkeit zu Palm- oder Kokosfett hat“. Laut NDR zeigten Laborergebnisse später am Mittwoch: Es handelt sich um Kokosfett.

Wer ist für die Verschmutzung auf der A7 verantwortlich?

Das ist noch unklar. Die Polizei hat Zeugenhinweise erhalten. Demnach hat vermutlich ein heller Tanklaster die Substanz verloren. Möglicherweise liege eine Ordnungswidrigkeit wegen mangelnder Ladungssicherung vor, die dann mit einem Bußgeld geahndet würde. Die Beamten hofften, dass das Gutachten zu der verlorenen Substanz weitere Erkenntnisse liefert.

Hat der Fahrer das Malheur bemerkt?

Wahrscheinlich schon – aber nicht unbedingt. Die Vorstellung, dass irgendwo (jedenfalls südlich von Kassel) nun seit Tagen jemand auf heißen Kohlen sitzt, weil er nämlich am besten weiß, wie die Substanz auf die Fahrbahn gelangt ist, und sich fragt, wann bei ihm die Polizei anruft, ist nicht die einzig mögliche.

Der erfahrene Spediteur Mathias Krage, Chef des Gesamtverbands Verkehrsgewerbe Niedersachsen, sagte unserer Zeitung, der sukzessive Verlust von zwei oder drei Tonnen etwa durch ein offenes oder undichtes Ablassventil, müsse dem Fahrer nicht zwangsläufig auffallen. Dass die Verunreinigung nach sechzig Kilometern dann aber aufgehört hat, scheint hingegen wieder dafür zu sprechen, dass entweder der Tank leer war oder das Problem während der Fahrt bemerkt wurde. „Es ist alles rätselhaft“, sagte Krage, „und mich wundert sowieso, dass der Verursacher noch nicht ermittelt werden konnte.“

Wie läuft die Reinigung der Fahrbahn?

Spezialfirmen sprühen mit ihren Fahrzeugen heißes Wasser mit Hochdruck auf die Fahrbahn, um die Substanz abzulösen, seit Mittwochmorgen mit einem Reinigungszusatz auf alkoholischer Basis. „Regen und die geringe Temperatur erschweren die Arbeiten“, teilte die Autobahngesellschaft mit. Der Fall ist auf jeden Fall technisch anspruchsvoll. Nach Informationen der „Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen“ sei schon bei einer Krisensitzung am Dienstag die Idee aufgekommen, die Fahrbahn auf dem kompletten 60-Kilometer-Teilstück abzufräsen und zu erneuern, was eine wochenlange Sperrung der wichtigen Nord-Süd-Verbindung nach sich ziehen würde. Beziehungsweise: gezogen hätte, denn am Mittwoch war von der Idee nicht mehr die Rede.

Spezialfahrzeuge reinigen die Fahrbahn der Autobahn 7. Die Autobahn 7 in Südniedersachsen bleibt in Richtung Kassel auf rund 60 Kilometern gesperrt. Am Sonntagabend war aus einem Fahrzeug eine weiße, pulvrige Substanz entwichen. Dadurch sei die Fahrbahn zwischen den Abfahrten Northeim-Nord und Lutterberg extrem glatt geworden. Foto: Swen Pförtner / dpa

Zur Frage, wann die Autobahn zur Gänze wieder freigegeben wird, gab es keine Auskünfte. Laut Autobahngesellschaft wird der südlichste Abschnitt von Hedemünden bis Staufenberg-Lutterberg vordringlich bearbeitet. Hier hofft man, die Arbeiten noch am Mittwoch abzuschließen. Klar sei aber, dass auf wieder freigegebenen Teilstücken zunächst Tempo 80 gelten werde, teilte die Autobahngesellschaft mit.

Wie ist die Lage auf den Nebenstrecken?

Mit einem Wort: miserabel. Auf den Nebenstrecken im Kreis Göttingen ist die Hölle los. Vor allem zu den Stoßzeiten kommt es auf den Umleitungsstrecken zu Staus, etwa in Hann. Münden. Dort laufen viele Bundesstraßen zusammen. Nur zwei Brücken über die Flüsse Fulda und Weser bilden dort ein Nadelöhr.

Weitere wichtige Umleitungsstraßen seien wegen „zwingend notwendiger“ Forstarbeiten bis mindestens Donnerstag gesperrt oder ohnehin nicht für den Schwerlastverkehr freigegeben, wie ein Stadtsprecher am Mittwoch mitteilte.

Auf der Autobahn 7 gibt es seit der Nacht auf Montag ein großes Paraffin-Problem. Das Foto zeigt die wachsartigen Rückstände auf der Fahrbahn, kurz nach der Entdeckung. Foto: Autobahn GmbH

Verkehrsminister Lies wies gegenüber unserer Zeitung darauf hin, dass Südniedersachsen ohnehin „ein besonderer Engpass“ sei. „Straßen, die leistungsfähig genug für eine langanhaltende Autobahnumleitung sind, gibt es nicht“, meinte der Minister. „In dieser Region führt eine Sperrung der A7 das Straßennetz an den Rand eines Infarkts“, so Lies. Dazu tragen vielfach auch Lkw bei, trotz aller Warnungen vor der für sie ungeeigneten kurvenreichen Strecke mit vielen Steigungen.

Der Spediteursvertreter Mathias Krage sagte unserer Zeitung dazu: „Der Lkw-Fahrer ist auch nur ein Mensch.“ Krage geht davon aus, dass viele Fahrer bis zuletzt die Hoffnung hätten, sie würden irgendwie klarkommen, obwohl sie sich den 100-Kilometer-Umweg über Bielefeld ersparten. Viele Autofahrer verhielten sich in vergleichbaren Situationen ähnlich. Bezüglich des Paraffin-Malheurs wird allen Fahrern empfohlen, Südniedersachsen weiträumig zu umfahren – über Bielefeld und Paderborn.

Diese Substanz bewirkt die Sperrung der Autobahn. Foto: Polizei Göttingen

