Ein Beispiel für neue Arbeitskultur: Johanna und Henrik Heß in der Open-Work-Space-Area des Trafo Hub in der Sophienstraße in Braunschweig.

Myself regional Trafo Hub: Tradition trifft in Braunschweig auf „New Work“

Alle Welt redet von „New Work“ – von einer neuen Arbeitskultur, einer neuen Arbeitsumgebung – einem neuen Geist. Es gibt jede Menge Fans, aber auch Skeptiker, es gibt viele Wahrheiten darüber genauso wie Vorurteile. Aber was steckt wirklich hinter dem Begriff „New Work“?

In einem Gespräch mit Johanna Heß, die mit ihrem Bruder und Geschäftsführer Henrik den „Trafo Hub“ managt, sagt die 29-jährige Unternehmerin klipp und klar: „Wir reden zu viel über das Coole an New Work, über Hafer Latte und den Arbeitsplatz irgendwo in der Welt, aber 50 Prozent von dem Begriff ,New Work’ stehen eben auch für Work.“

150 Jahre altes Familienunternehmen Gebrüder Wichmann

Johanna und Henrik Heß sind die jüngste Generation der Unternehmerfamilie Heß. Knapp 150 Jahre führt die Familie das Berliner Unternehmen Gebrüder Wichmann GmbH, in dem es seit jeher „alles rund ums Büro“ gibt, durch Dick und Dünn. Anfang der 90er kaufte sie das Gelände in Braunschweig, mit dem Onlinehandel aber wurden Lagerhallen mehr und mehr überflüssig. Das war sozusagen die Geburtsstunde des Trafo Hubs, der inmitten des industriell-historischen Charmes der Wichmannhallen Ende 2018 als Braunschweigs erster Digital Hub IT-Experten, Designer, Start-ups, Mittelständler und Konzerne an einem Umschlagplatz, dem „Hub“, zusammenbringt und Transformation, kurz „Trafo“, lebt. Bis heute sind die fünf Gesellschafter alle Familienmitglieder.

Es braucht „Disziplin, Fleiß und Passion für den Job“

Johanna und Henrik wissen seit Kindertagen aus Erzählungen und eigenem Erleben, was es heißt, ein Unternehmen zu führen – wie viel „Disziplin, Fleiß und vor allem Passion für den Job“ es braucht, sagt Johanna Heß und strahlt genau in diesem Moment jenen besonderen Geist von Familienunternehmen aus, die eben auch „New Work“ können.

Business-Podcast mit Kira Marie Cremer Foto: Funke

