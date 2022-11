Auffahrunfall auf A2 bei Hannover – Verletzte und Stau

Hannover. Auf der A2 sorgt ein Unfall für Stau, in Delmenhorst kommt es zu Explosionen, bei Olsterholz überschlägt sich ein Auto mehrfach – die Blaulicht-News.

Mit einem Unfall auf der A2, einer Explosion in Delmenhorst und einem mehrfachen Überschlag auf einer Bundesstraße bei Ritterhude hatten es die Polizeikräfte in Niedersachsen am Samstag unter anderem zu tun (Symbolbild).

Auf der A2 bei der Anschlussstelle Langenhagen (Hannover) hat es einen Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen gegeben. Ein Mensch wurde dabei am Samstag vermutlich schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. An dem Unfall waren demnach zwei Autos und ein Lastkraftwagen beteiligt.

Da der Verkehr auf dem Seitenstreifen vorbei geführt wird, gibt es einen Stau von mindestens zwei Kilometern in Richtung Berlin, wie es am Mittag hieß. Gegen 15 Uhr am Samstag wurde die Verzögerung mit rund 30 Minuten angegeben. Weitere Details zum Unfall und zu den Verletzten waren zunächst nicht bekannt.

Feuer und kleine Explosion in leerstehendem Reihenhaus in Delmenhorst

In einem unbewohnten Reihenhaus in Delmenhorst hat es gebrannt und eine kleinere Explosion gegeben. Wie die Polizei mitteilte, hörten Anwohner am Samstagmorgen einen lauten Knall. Die Einsatzkräfte stellten dann einen Brand im Dachstuhl des Reihenmittelhauses fest.

Zudem kam es im Inneren des Hauses zu einer kleineren Explosion, durch die der Dachstuhl ein paar Zentimeter angehoben wurde. Dabei flogen kleine Teile des Daches auf die Straße. Die Nachbarn des brennenden Hauses wurden während der Löscharbeiten evakuiert. Die anliegenden Häuser blieben ohne weiteren Schaden. Es gab keine Verletzten. Der Schaden wird laut Polizei auf etwa 150 000 Euro geschätzt.

Kollision auf B74 - Auto überschlägt sich mehrfach

Bei einer Kollision zweier Autos auf der Bundesstraße 74 in Ritterhude (Landkreis Osterholz) hat sich die 37 Jahre alte Fahrerin schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr die Frau am Freitag mit ihrem Wagen auf der B74, als ein 57-Jähriger mit seinem Auto links auf die Bundesstraße auffuhr. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Wägen, wobei sich das Auto der 37-Jährigen mehrfach überschlug. Die Fahrerin verletzte sich schwer.

