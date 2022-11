Arbeiter entdecken weibliche Leiche: Polizei hat starke Vermutung

In Amt Neuhaus haben Arbeiter am Dienstag eine Leiche entdeckt (Symbolfoto).

Arbeiter haben am Dienstagabend an der Rögnitz in der niedersächsischen Gemeinde Amt Neuhaus eine weibliche Leiche entdeckt. Dabei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine seit dem 8. September vermisste Frau aus Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten in Lüchow nahmen die Ermittlungen zu den Todesumständen auf. Die abschließende Identifizierung der Leiche dauert noch an. Anzeichen, die auf Fremdeinwirkung hindeuten, liegen nicht vor.

In der Nähe wurde zudem ein Hund aufgegriffen. Offenbar handelt es sich dabei um das Tier der Vermissten. Angaben der Polizei zufolge war er bei guter Gesundheit und muss in der Umgebung Nahrung gefunden haben. Der Hund wurde den Angehörigen übergeben.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Sechs Festnahmen nach Durchsuchungen wegen Betäubungsmitteln

Polizei und Staatsanwaltschaft sind in Ostfriesland gemeinsam gegen organisierte Betäubungsmittel-Kriminalität vorgegangen. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften wurden am Dienstagmorgen 14 Häuser und Wohnungen in den Landkreisen Leer und Cloppenburg durchsucht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Neben Betäubungsmitteln und Bargeld stellten die Beamten auch Datenträger und Handys sicher. Sechs Personen wurden festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Dieb steigt in Bremer Moschee ein

Ein Einbrecher ist in eine Moschee in Bremen eingestiegen um Bargeld zu stehlen. Der 39-Jährige kletterte über einen Zaun, drückte ein Fenster auf und stieg in den Gebetsraum der Moschee ein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort entwendete er aus einer Spendenbox Bargeld. Zeugen beobachteten den Mann am Dienstagabend und hielten den Eindringling bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Einbrecher wurde vorläufig festgenommen, die Beamten stellten die Beute sicher. Die Polizei leitete gegen den 39-Jährigen Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls ein.

Brennendes Auto in Celle

Ein Auto hat in Celle gebrannt und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannten der Motor- und Innenraum des Wagens am frühen Mittwochmorgen in voller Ausdehnung. Nach polizeilichen Angaben sei bei dem Brand niemand verletzt worden. Informationen zur Brandursache und zur Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de