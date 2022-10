Hier sind Halloween-Partys rund um Braunschweig und Wolfsburg

In New York sorgte Heidi Klum mit ihrem Horror-Outfit für Aufsehen. Ein gruseliger Boris Johnson beängstigte in London die Menschen. Und in Hongkong wurde verkleidet demonstriert.

Wer sich an Halloween 2022 nicht zuhause verkriechen und sich stattdessen nach draußen wagen möchte, hat einiges an Party-Programm in der Region zur Auswahl. Hier ist die Übersicht verschiedener Halloween-Partys in Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Helmstedt, Peine und Goslar. Übrigens: Verkleiden lohnt sich, denn bei vielen Events bekommen verkleidete Gäste sogar eine Überraschung.

„Niedersachsens größte Halloween-Party“ in Braunschweig

In Braunschweig steht am Samstag, 29. Oktober, im Millennium Event Center „Niedersachsens größte Halloween-Party“ an. Mit DJs verschiedenster Genres, gruseliger Animation und schaurigen Überraschungen kann man sich am Samstag den Abend versüßen (oder versauern?).

Hier können Gäste übrigens auch mit einem guten Grusel-Kostüm punkten: Die ersten drei Plätze des Kostümwettbewerbs erhalten Freiverzehr. Tickets kosten im Online-Vorverkauf 11 Euro und sind zu haben unter: http://bit.ly/halloweenbraunschweig2022

„Horror-Night“ im Jolly Time in Braunschweig

Am Sonntag, 30. Oktober, kann es direkt weitergehen auf der nächsten Halloween-Party Braunschweigs mit verschiedenen Dancefloors und DJs im Jolly Time. Verkleiden lohnt sich auch hier, denn auch im Jolly Time gibt es beim Kostümwettbewerb der „Horror-Night“ für die ersten drei Plätze Freiverzehr zu ergattern.

Musik legt unter anderem der vom Radiosender 89.0 RTL bekannte DJ Manuel Baccano auf. Tickets gibt es an der Abendkasse oder im limitierten Vorverkauf für 11,34 Euro. Der Online-Vorverkauf für die „Horror-Night“ läuft unter: https://bit.ly/3Q8TC7r

Willkommens-Bowle für Kostümierte im Braunschweiger Dax

Für Gäste ab 18 Jahren veranstaltet das Dax am Sonntag, 30. Oktober, eine Halloween-Party mit Musik auf drei verschiedenen Floors, reichlich Deko und Drinks nach dem Motto „Horror“.

„In dieser Nacht verwandeln wir das Dax zum persönlichen Spielplatz von Frankenstein“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Menschen im passenden Halloween-Kostüm spendiert der Club eine Willkommens-Bowle. Einlass ist ab 21 Uhr. Tickets gibt es unter: https://living-the-goodlife.ticket.io/mnlnmt63/

Wolfsburg feiert „Halloween-Horrornacht“ im Kolumbianischen Pavillon

Wer in Wolfsburg auf der Suche nach Angst, Schrecken und Party ist, der kann am Samstag, 29. Oktober, zur „Halloween Horrornacht“ den Kolumbianischer Pavillon aufsuchen. Einlass ist ab 20.30 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf online über den Händler Eventim.

Blutige Welcome-Shots im Helmstedter Loft-Club

In Helmstedt wird es schon am Freitag, 28. Oktober, so richtig unheimlich, und zwar auf der Tanzfläche des Loft Club. Hier wird Musik aufgelegt und die Gäste werden vom Club mit einem blutigen Welcome-Shot begrüßt. Einlass ist ab 22 Uhr. Tickets gibt es ab 10,75 Euro im Online-Vorverkauf unter http://bit.ly/halloweenhelmstedt2022 oder für 15 Euro an der Abendkasse.

Salzgitter feiert Halloween in Lebenstedt

Am Samstag, 29. Okober, kannst du dich auch in Salzgitter-Lebenstedt gruseln! Im Veranstaltungszentrum Marienbruch steigt eine Halloween-Party mit Live-Musik von Bennz. Die Veranstaltenden bitten Gäste, im Halloween-Kostüm zu erscheinen. Eine weitere Halloween-Party findet ab 19 Uhr in Lebenstedts Jever-Klause statt.

Unabhängiges Jugendkulturzentrum (UJZ) feiert Halloween in Peine

Peines Halloween-Party steigt in diesem Jahr am Samstag, 29. Oktober im Unabhängigen Jugendkulturzentrum (UJZ). Mit Horrordeko und Livemusik von Twite und Wonderprick können Partyfans, ob gruselig verkleidet oder nicht, eine schaurige Party-Nacht verbringen. Einlass ist ab 19 Uhr.

Goslar gruselt sich im „Nachtschicht“

In Goslar zieht es die düsteren Gestalten am Samstag, 29. Oktober, in die Nachtschicht, hier legt DJ Pike die passende Musik auf. In die Verlängerung geht die Party in Goslar noch am Sonntag, 30. Oktober, mit Musik für jeden Geschmack auf zwei Floors verteilt mit „Special Horror Drinks“.

