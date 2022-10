Medizinischer Notfall: 74-Jähriger fährt gegen einen Baum

Ein 74 Jahre alter Mann ist nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 68 gestorben. Er war am Samstag mit seinem Auto von der B68 bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) abgekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto rammte einen Leitpfosten und einen Baum und kam in einem Graben zum Stehen. Auslöser für den Unfall war den Angaben nach ein medizinischer Vorfall. „Der Unfall selbst wäre nicht tödlich gewesen“, sagte ein Polizeisprecher. Wiederbelebungsversuche an der Unfallstelle durch Ersthelfer blieben erfolglos.

300.000 Euro Schaden bei Brand von Lagerhalle

Bei einem Feuer in einer Lagerhalle in Friedeburg im Landkreis Wittmund ist ein Sachschaden von rund 300.000 Euro entstanden. Wie das Feuer in der Nacht auf Sonntag ausbrechen konnte, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. In der Halle standen mehrere Fahrzeuge wie Autos und Wohnmobile. Die Halle brannte komplett ab. Die Feuerwehr konnte ein angrenzendes Wohnhaus schützen. Verletzt wurde niemand.

Feuer bei Agrarunternehmen in Oldenburg

Auf dem Gelände eines Agrarunternehmens ist in Oldenburg ein Feuer ausgebrochen. Der Feuerwehr zufolge geriet am frühen Sonntagmorgen eine Straßenüberführung in Brand, welche zwei Gebäude auf dem Betriebsgelände miteinander verbindet. Die Ursache war zunächst unklar. Bei der Straßenüberführung handelt es sich laut Feuerwehr um eine Förderbrücke zur Beförderung von Getreide.

Insgesamt 60 Einsatzkräfte kämpften dem Einsatzleiter zufolge gegen die Flammen. Am Sonntagmorgen war das Feuer zum Großteil gelöscht. Ein Übergreifen auf andere Teile des Geländes konnte verhindert werden. Ein Grund dafür sei unter anderem eine starke Rauchentwicklung gewesen. Angaben zur Höhe des Schadens gab es zunächst nicht. Da die Brücke über eine öffentliche Straße führt, musste eine Sperrung eingerichtet werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Brücke sollte technisch überprüft werden, bevor der Verkehr wieder freigegeben wird.

Mehr aus Niedersachsen:

dpa/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de