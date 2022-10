Unbekannter erschießt Wolf im Landkreis Cuxhaven

Ein Wolf ist im Landkreis Cuxhaven illegal abgeschossen worden. Das tote Tier war am Montag in Beverstedt, Ortsteil Stubben, vom zuständigen Jagdpächter gefunden worden, wie der Landkreis am Dienstag mitteilte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz ein. Bei einer möglichen Verurteilung müsse der Täter oder die Täterin mit einer Geldstrafe oder einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen, sagte ein Polizeisprecher.

Mit welcher Waffenart der Wolf erschossen wurde, sei Gegenstand der Ermittlungen. Der Kadaver werde zur Untersuchung ins Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin gebracht, teilte der Landkreis mit. Der Wolf gehört zu den besonders und streng geschützten Arten in Deutschland. Eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung zum Wolfsabschuss habe nicht vorgelegen, sagte der Polizeisprecher.

Hannover: Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall auf A2

Ein 61 Jahre alter Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in Richtung Dortmund schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Der Mann kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Lkw von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug kippte auf die Seite, wie ein Polizeisprecher am frühen Dienstagmorgen sagte. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den 61-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er später starb.

Motorradfahrer aus Peine verletzt sich bei Unfall im Kreis Northeim

Zwischen Fredelsloh und Lauenberg im Landkreis Northeim ist am Montag ein Motorradfahrer aus Peine schwer verletzt worden. Wie die Einbecker Polizei berichtet, geschah der Verkehrsunfall gegen 13.35 Uhr auf der Landesstraße 547.

Ein 41-jähriger Autofahrer wollte demnach einen vor ihm fahrenden Wagen überholen und übersah hierbei den 58-Jährigen aus Peine, der von hinten kommend beide Fahrzeuge überholen wollte und sich bereits neben dem 41-Jährigen befand. Es kam zum Zusammenstoß beider. Der Kradfahrer stürzte und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu. Er kam ins Krankenhaus nach Northeim. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Kreis Osnabrück: Mit Stroh gefüllte Scheune brennt aus ungeklärten Gründen

In Hasbergen im Landkreis Osnabrück ist in der Nacht zu Dienstag aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einer mit Stroh gefüllten Scheune ausgebrochen. Das Strohlager des Bauernhofs stand gegen Mitternacht in Vollbrand, wie die Polizei Osnabrück am Dienstagmorgen mitteilte. Durch die abgelegene Lage der Scheune und das Eingreifen der Feuerwehr griff das Feuer nicht auf weitere Gebäude des Bauernhofs über. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten am Morgen noch an. Die Höhe des Sachschadens war zunächst noch nicht bekannt.

