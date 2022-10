Corona in Niedersachsen

Niedersachsen befindet sich in einer neuerlichen Corona-Welle (Symbolfoto).

Hannover. Niedersachsen will Stufenplan erst kurzfristig in Kraft setzen. Laut Landessozialministerium liegt die Landes-Inzidenz am Mittwoch bei über 900.