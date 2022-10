Auto drängt Krankenfahrstuhl-Fahrer ab – dieser fällt in Kanal

Winsen. Die Tat ereignete sich im Kreis Harburg. Ein Radler half dem Mann. In Cloppenburg bot ein 19-Jähriger Zivilpolizisten Drogen an.

Ein Mann in einem Krankenfahrstuhl ist von einem Autofahrer in Winsen in Landkreis Harburg von der Straße abgedrängt worden und in einen Kanal gefallen. Der 60-Jährige sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er fuhr den Angaben zufolge auf einer Straße, als ihm ein Auto entgegenkam und so weit auf die Gegenfahrbahn fuhr, dass der Krankenfahrstuhl-Fahrer ausweichen musste und ins Wasser fiel. Der Autofahrer fuhr einfach weiter.

Ein Radfahrer half dem Mann und zog ihn ans Ufer. Sein Krankenfahrstuhl, eine Art elektrischer Rollstuhl mit einem Lenker, musste am Dienstagnachmittag von der Feuerwehr geborgen werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Auto prallt gegen Bäume – alle drei Insassen schwer verletzt

Bei einem Unfall in Emstek im Kreis Cloppenburg sind in der Nacht auf Mittwoch alle drei Insassen eines Autos schwer verletzt worden. Der 24-jährige Fahrer sei im Bereich einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Das Fahrzeug prallte zunächst frontal gegen einen Baum und danach seitlich gegen einen weiteren Baum. Der 24-Jährige und seine beiden Mitfahrer wurden im Auto eingeklemmt, die Feuerwehr befreite die Schwerverletzten. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Zur Identität der Mitfahrer lagen zunächst noch keine sicheren Erkenntnisse vor.

19-Jähriger bietet Zivilpolizisten im Stadtpark Drogen an

Ein 19-Jähriger hat im Cloppenburger Stadtpark zwei Polizisten Drogen zum Kauf angeboten. Die beiden Beamten waren in Zivilkleidung auf Streife, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Ordnungshüter gaben sich zu erkennen und eröffneten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren.

Der 19-Jährige zeigte sich laut der Polizei verdutzt. Er gab an, einen der Zivilpolizisten mit einer anderen Person verwechselt und ihm deshalb die Drogen angeboten zu haben. Die Beamten durchsuchten den Mann und fanden eine geringe Menge Cannabis. Später wurden nach dem Beschluss eines Richters bei der Durchsuchung der Wohnung des 19-Jährigen keine weiteren Drogen gefunden. Auch das Handy des Mannes wurde laut Polizei beschlagnahmt.

Zwei Männer mit Drogen im Wert von 20.000 Euro auf A2 erwischt

Die Polizei hat zwei Männer im Alter von 29 und 39 Jahren mit Drogen im Wert von rund 20.000 Euro auf der A2 nahe Lehrte bei Hannover erwischt. Ein Richter erließ daraufhin einen Haftbefehl gegen die beiden, wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Mittwoch mitteilte. Die beiden Männer wurden in der Nacht zum Freitag von Beamten des Hauptzollamtes Hannover auf der Autobahn kontrolliert. Sie waren nach eigenen Angaben mit ihrem Auto von den Niederlanden nach Polen unterwegs.

Im Aschenbecher sowie den Hosentaschen der beiden fanden die Zöllner zunächst mehrere Gramm Amphetamin. Im Kofferraum entdeckten die Beamten kurz darauf in einem Hohlraum eine Plastiktüte mit zwei Kilogramm Amphetamin sowie 150 Gramm Marihuana und Ecstasy-Tabletten. Die beiden Männer wurden festgenommen und die Drogen beschlagnahmt.

