Podcast „Zwischen den Zeilen“ von unserer Zeitung gewinnt Preis

Gleich zwei Sieger gibt es in diesem Jahr beim Journalistenpreis „medienspiegel – Preis für transparenten Journalismus.“. Preisträger sind zum einen unsere Zeitung für den Podcast „Zwischen den Zeilen“ – und zum anderen die Main Post für ihre Berichterstattung zur „Messerattacke in Würzburg“. Der Preis wird jährlich von der Initiative Tageszeitung und der Vereinigung der Medien-Ombudsleute (VDMO) vergeben.

Mit einem Sonderpreis des Medienspiegels wurde der Mannheimer Morgen für das Essay „Haben wir da etwas falsch gemacht?“ von Martin Geiger und die Züricher NZZ am Sonntag für den Beitrag „Die Flucht, die keine war“ von Peter Hossli, ausgezeichnet.

Wie die Jury hervorhebt, ist der „Zwischen den Zeilen“-Podcast der Braunschweiger Zeitung bzw. von Tanja Reeve und Lukas Dörfler ein exzellentes Beispiel dafür, wie man die Arbeit der Redaktion erklären, handelnde Journalisten vorstellen, aber auch Zweifel und strittige Themen der Berichterstattung ansprechen kann. Dadurch werde in der Leserschaft Verständnis für die Medien geweckt und zur Transparenz beigetragen, so die Jury. Im Jahr 2016 hatte der „Verein zur Förderung der publizistischen Selbstkontrolle“ diesen undotierten medienethischen Preis ins Leben gerufen.

„Ziel des Preises ist es, die Selbstreflektion, die Fähigkeit zur Selbstkritik und die Bereitschaft zur Transparenz in den Medien zu fördern und in der öffentlichen Wahrnehmung zu verstärken“, heißt es in der Ausschreibung. Die Bewerbungen für den Preis hätten sich in diesem Jahr durch eine besonders hohe Qualität ausgezeichnet, berichtete Anton Sahlender, Vorsitzender der VDMO bei der Preisverleihung, die im Verlagsgebäude der Main Post stattfand.

