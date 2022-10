Landtagswahl in Niedersachsen 2022 – Liveticker

Braunschweig. Die Landtagswahl in Niedersachsen rückt näher. In diesem Liveticker berichten wir über den Countdown – und die Ereignisse vom Wahl-Sonntag.

In Niedersachsen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. In Umfragen liegt die SPD des beliebten Ministerpräsidenten Stephan Weil klar vor ihrem Koalitionspartner CDU. Der Wahlkampf wird von den steigenden Energiepreisen dominiert.

Die Landtagswahl in Niedersachsen steht an. Etwa 61, Millionen Menschen sind am 9. Oktober 2022 dazu aufgerufen, wählen zu gehen – und den nächsten Landtag für die kommenden fünf Jahre zu bestimmen. Aktuellste Umfragen sagen für Niedersachsen eine spannende Wahl voraus: Wird die SPD oder die CDU Wahlsiegerin? Kommen FDP und Linke in den Landtag? Und wie schneiden Grüne und AfD im Vergleich zu ihren Ergebnissen von 2017 ab?

Wir berichten in diesem Liveticker über den Countdown bis zur Landtagswahl – sowie detailliert und live am Wahl-Sonntag. Hier erfahren Sie alles Wichtige zur Wahl: aus der Region rund um Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter, aus der Landeshauptstadt Hannover wie auch aus dem Rest von Niedersachsen.

Der Liveticker zur Landtagswahl 2022 in Niedersachsen

6. Oktober, 14.30 Uhr: Wie stehen die Parteien so kurz vor der Landtagswahl in der Gunst der Wählerinnen und Wähler? Wir zeigen Ihnen, was aktuellste Umfragen zum Parteienrennen in Niedersachsen sagen.

6. Oktober, 7.45 Uhr: Ex-Ministerpräsident Gerhard Glogowski (SPD) hat sich auch zur anstehenden Landtagswahl geäußert: Braunschweigs ehemaliger Oberbürgermeister hofft auf ein baldiges Ende der Großen Koalition in Niedersachsen. „Ich bin der Auffassung, dass es ganz gut ist, wenn die CDU wieder in die Opposition geht“, sagte der 79-Jährige. Sollte die CDU doch wieder regieren, werde er dies als Demokrat ertragen.

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Hinrich Wilhelm Kopf war von 1946 bis 1955 Niedersachsens Ministerpräsident (SPD) – und erneut von 1959 bis zu seinem Tod. Er wurde 1893 im Kreis Cuxhaven geboren und starb 1961 in Göttingen. Foto: Historisches Museum Hannover / Reinhold Leßmann / picture alliance / dpa

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Heinrich Hellwege (Mitte, umringt von Uniformierten der Schützengesellschaft Hannover) war von 1955 bis 1959 Niedersachsens Ministerpräsident (DP). Er wurde 1908 im Kreis Stade geboren und starb 1991 ebenda. Foto: Historisches Museum / picture alliance / dpa

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Georg Diederichs (Zweiter von rechts, bei der Trauerfeier zum Explosionsunglück in Hannover-Linden 1969) war von 1961 bis 1970 Niedersachsens Ministerpräsident (SPD). Er wurde 1900 in Northeim geboren und starb 1983 in Laatzen. Foto: Wolfgang Weihs / picture alliance / dpa

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Alfred Kubel war von 1970 bis 1976 Niedersachsens Ministerpräsident (SPD, Aufnahme von 1989). Er wurde 1909 in Braunschweig geboren und starb 1999 in Bad Pyrmont. Foto: Wolfgang Weihs / picture alliance / dpa

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Ernst Albrecht war von 1976 bis 1990 Niedersachsens Ministerpräsident (CDU). Er wurde 1930 in Heidelberg geboren und starb 2014 in Burgdorf. Foto: Wolfgang Weihs / picture alliance / dpa



Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Gerhard Schröder war von 1990 bis 1998 Niedersachsens Ministerpräsident (SPD). Er wurde 1944 im Kreis Lippe geboren. Foto: Michael Jung / picture alliance / dpa

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Gerhard Glogowski war von 1998 bis 1999 Niedersachsens Ministerpräsident (SPD). Er wurde 1943 in Hannover geboren. Foto: Holger Hollemann / picture alliance / dpa

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Sigmar Gabriel war von 1999 bis 2003 Niedersachsens Ministerpräsident (SPD). Er wurde 1959 in Goslar geboren. Foto: Rainer Jensen / picture alliance / dpa

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Christian Wulff war von 2003 bis 2010 Niedersachsens Ministerpräsident (CDU). Er wurde 1959 in Osnabrück geboren. Foto: Wolfgang Weihs / Picture Alliance / dpa / dpa Web

Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen David McAllister war von 2010 bis 2013 Niedersachsens Ministerpräsident (CDU). Er wurde 1971 in Berlin geboren. Foto: Emily Wabitsch / picture alliance / dpa



Diese Ministerpräsidenten regierten bereits in Niedersachsen Stephan Weil ist seit 2013 Niedersachsens Ministerpräsident (SPD). Er wurde 1958 in Hamburg geboren. Foto: Hauke-Christian Dittrich / picture alliance / dpa

5. Oktober, 15 Uhr: Sie sind noch unentschlossen, welcher Partei Sie am Wahlsonntag Ihr Vertrauen schenken wollen? Wir haben in einer Übersicht die wichtigsten Online-Wahlhelfer für die Landtagswahl 2022 aufgelistet.

5. Oktober, 9.30 Uhr: Vor der Landtagswahl am Sonntag dürfen übrigens auch Zehntausende Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen symbolisch wählen gehen. Landesweit nehmen nach Angaben des Kultusministeriums 505 Schulen an der sogenannten Juniorwahl teil – auch dutzende Schulen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg. Das Ergebnis unter den Jugendlichen wird parallel zur ersten Prognose der Landtagswahl am Sonntag veröffentlicht – und später im Unterricht besprochen. Das Ergebnis der U18-Wahl des Landesjugendrings ist bereits einsehbar: Hier schnitt die SPD mit klarem Vorsprung am besten ab.

3. Oktober, 10.50 Uhr: Mit Angriffen gegen SPD, die Grünen und die CDU sind die Freien Demokraten in die letzte Wahlkampfwoche vor der Landtagswahl gegangen. „Es gilt für uns zu verhindern, dass es eine rot-grüne Mehrheit in Niedersachsen gibt“, sagte FDP-Landesvorsitzender Stefan Birkner am Sonntag vor mehr als 100 Parteidelegierten bei der Sitzung des Landeshauptausschusses in Osnabrück. Stephan Weil stehe für Problemverwaltung, das Grünen-Spitzenduo für ideologische Politik – und die CDU habe sich schon aus dem Wettbewerb verabschiedet. Niedersachsen brauche die FDP als „Modernisierungsmotor“ bei der Digitalisierung.

1. Oktober, 8 Uhr: Der CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann hat sich für eine Fortführung der großen Koalition ausgesprochen – allerdings diesmal unter CDU-Schirmherrschaft. „In der derzeitigen Situation erscheint mir eine große Koalition unter Führung der CDU als ein durchaus geeignetes Modell“, sagte Althusmann der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Auch zu den Grünen halte er die Hürden für „überwindbar“. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wiederum hatte Ende September bereits angedeutet, dass er eine Neuauflage von Rot-Grün favorisiere – als „das Beste für unser Land“ – und dass er eine Zweierkonstellation praktikabler finde.

30. September, 19 Uhr: Die Linken-Bundesvorsitzende Janine Wissler hat sich wenige Tage vor der Wahl in Niedersachsen optimistisch über einen Einzug ihrer Partei in den Landtag gezeigt. „Wir können es schaffen“, sagte sie bei einer Kundgebung in Göttingen. Aus ihrer Zeit in der hessischen Landespolitik habe sie Erfahrung mit knappen Umfragewerten, nach denen die Partei erfolgreich in den Landtag einzog. Es könnte auch in diesem Jahr für die Linken in Niedersachsen eng werden: Umfragen sahen die Partei zuletzt zwischen drei und vier Prozent.

Niedersachsen-Landtagswahl 2022 – die Spitzenkandidaten Niedersachsen-Landtagswahl 2022 – die Spitzenkandidaten Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil während der Vorstellung seiner Wahlplakate für die Landtagswahl 2022. Weil ist erneut Spitzenkandidat der SPD. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Niedersachsen-Landtagswahl 2022 – die Spitzenkandidaten Stellvertretender Ministerpräsident Bernd Althusmann spricht während der Vorstellung der Landtagswahlkampagne der niedersächsischen CDU. Er ist deren Spitzenkandidat. Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Niedersachsen-Landtagswahl 2022 – die Spitzenkandidaten Grünen-Spitzenduo Julia Willie Hamburg und Christian Meyer stellen ihre Großplakate zur Landtagswahl im Oktober vor. Hamburg ist auf Platz 1, Meyer auf Platz 2 der Landesliste. Foto: Ole Spata / dpa

Niedersachsen-Landtagswahl 2022 – die Spitzenkandidaten Stefan Birkner gibt bei der Vorstellung der Landtagswahlkampagne der niedersächsischen FDP einem Kamerateam ein Interview. Birkner ist Spitzenkandidat der FDP. Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Niedersachsen-Landtagswahl 2022 – die Spitzenkandidaten Stefan Marzischewski-Drewes aus dem Kreis Gifhorn ist der Landtagswahl-Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland. Foto: Philipp Schulze / dpa



Niedersachsen-Landtagswahl 2022 – die Spitzenkandidaten Jessica Kaußen steht vor dem niedersächsischen Landtag. Sie wurde als Spitzenkandidatin der Linken nominiert. Foto: Ole Spata / picture alliance / dpa

29. September, 16.30 Uhr: Unsere Redaktion hat im Wahlkampf mit den niedersächsischen Spitzenkandidierenden von SPD, CDU, Grünen, FDP und AfD gesprochen.

28. September, 10 Uhr: Sie wollen noch mehr Zahlen? Bitteschön: Wir haben für Sie die Wahlergebnisse von 2017 in der Region Braunschweig-Wolfsburg zusammengetragen.

27. September, 14.40 Uhr: Wir starten unseren Liveticker zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 mit einigen interessanten Daten: Knapp 6,1 Millionen Menschen dürfen sich am 9. Oktober an der Wahl beteiligen – das sind etwa 19.500 Menschen weniger als noch vor fünf Jahren. Die Zahl der möglichen Erstwählerinnen und Erstwähler wird auf zirka 214.000 geschätzt. All diese Wahlberechtigten können in diesem Jahr Kandidatinnen und Kandidaten von 21 Landeslisten der Parteien wählen. Insgesamt 756 Menschen bewerben sich für ein Landtagsmandat (2017: 706) – rund ein Drittel davon ist weiblich. Jüngste Kandidaten sind die 2003 geborenen Zara Tas von der FDP und Parmveer Singh von den Humanisten. Ältester Bewerber ist der 85-jährige Peter Jürgen Würdig von der AfD. Sollte der 63-jährige Stephan Weil wiedergewählt werden und die komplette nächste Legislaturperiode im Amt bleiben, könnte er den Rekord als Niedersachsens am längsten amtierender Regierungschef brechen. Bislang ist dies Ernst Albrecht (CDU), der von 1976 bis 1990 im Amt war.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de