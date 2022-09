Polizei nimmt mutmaßlichen Sexualstraftäter im Hauptbahnhof fest

Bremen. Der 24-Jährige war zuvor in einem ICE ohne Fahrschein unterwegs und gab falsche Personalien an. Zudem zerstörte ein Feuer bei Oldenburg ein Wohnhaus.

In Bremen hat die Polizei einen mutmaßlichen Sextäter festgenommen (Symbolbild).

Die Bundespolizei hat einen mutmaßlichen Sexualstraftäter im Bremer Hauptbahnhof festgenommen. Der 24-Jährige war am Mittwoch aufgefallen, weil er ohne Fahrschein in einem ICE unterwegs war und falsche Personalien angab, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Beim Überprüfen seiner Fingerabdrücke stellte sich dann heraus, dass gegen ihn seit Sommer 2021 zwei Haftbefehle des Amtsgerichts Fritzlar (Hessen) vorlagen – wegen sexueller Nötigung einer Minderjährigen sowie wegen Körperverletzung. Der Tatverdächtige wurde verhaftet und ins Bremer Polizeigewahrsam gebracht.

Bremer Straßenbahn erfasst Fußgänger und verletzt ihn schwer

Ein 39-jähriger Fußgänger ist in Bremen von einer Straßenbahn erfasst worden. Er kam am Mittwochabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann trotz roter Ampel eine Straße überquert haben. Eine Tram, die zeitgleich losgefahren war, erfasste ihn. Der 39-Jährige geriet unter das vordere Räderpaar und musste von der Feuerwehr befreit werden. Andere Menschen wurden nicht verletzt.

Feuer zerstört Einfamilienhauses bei Oldenburg

Ein Feuer hat ein Einfamilienhaus in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) stark beschädigt. Sechs Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich entstand das Feuer am Mittwochnachmittag in einem Kinderzimmer. Die genaue Ursache blieb zunächst unklar. Die Flammen breiteten sich im gesamten Haus aus.

Die 44-jährige Bewohnerin und ihre fünf Kinder im Alter von 2 bis 19 Jahren konnten das Gebäude verlassen, sie verletzten sich jedoch leicht bei eigenen Löschversuchen. Alle sechs wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Rund 70 Feuerwehrleute sowie fünf Rettungswagen und zwei Notärzte waren bis in den Abend hinein im Einsatz. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

dpa

