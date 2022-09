Autounfall in Bockenem: Vier Verletzte und 70.000 Euro Schaden

Bockenem. Drei Autos sind am Dienstagmorgen in Bockenem bei Hildesheim kollidiert. In Aurich ermittelt die Polizei zu einer toten 20-Jährigen. Der Überblick.

In Bockenem haben sich am Dienstag vier Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Bei einem Zusammenstoß von drei Autos in Bockenem bei Hildesheim sind vier Menschen verletzt worden. Die drei Fahrer und ein Beifahrer kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Ein 24-jähriger Autofahrer hatte am Morgen ein entgegenkommendes Auto übersehen, als er links von der Bundesstraße 243 abbog. Die 31-jährige Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen, fuhr mit ihrem Wagen zunächst in das abbiegende Auto und krachte anschließend gegen einen Ampelmast. Das Fahrzeug des 24-Jährigen drehte sich und stieß dabei mit dem Auto eines 54-Jährigen zusammen.

An den drei beteiligten Autos entstand ein Sachschaden von zirka 70.000 Euro. Die Bundesstraße war für die Aufräumarbeiten etwa zwei Stunden lang gesperrt.

Frontaler Zusammenstoß von zwei Autos auf der B3 bei Burgdorf

Bei einem frontalen Zusammenstoß von zwei Autos auf der B3 bei Burgdorf (Hannover) hat es eine schwer und eine leicht verletzte Person gegeben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam eine 38-jährige Frau auf der B3 in Richtung Celle ins Schleudern. Sie kollidierte am Montagabend mit einem entgegenkommenden Auto. Der 39-jährige Fahrer verletzte sich schwer, die Unfallverursacherin war leicht verletzt. Die B3 war knapp drei Stunden voll gesperrt. Die Höhe des Schadens betrug etwa 11 000 Euro.

Osnabrück: Hoher Sachschaden nach Brand in Recyclingcenter

Beim Brand in einer Lagerhalle eines Recyclinghofes in Osnabrück ist ein hoher Sachschaden entstanden. Dieser gehe wohl in die Millionenhöhe, erklärte die Polizei am Dienstagmorgen. Den Angaben zufolge stand die Lagerhalle am Montagabend in Vollbrand. Bei dem Feuer gab es keine Verletzten. Die Ursache für den Großbrand war zunächst unbekannt.

Drogen, gestohlene Kennzeichen, Auto ohne Zulassung: Fahrer flüchtet vor Polizei

Ein 32-Jähriger ist unter Drogeneinfluss in Weyhe (Landkreis Diepholz) am Dienstagmorgen vor der Polizei geflüchtet. Mit mehr als 160 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 100 versuchte er einer Polizeikontrolle zu entkommen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten konnten ihn erst mit einer Nagelsperre, die die Reifen zerstört, stoppen. Außer den Drogenkonsum stellten die Polizisten noch fest, dass die Kennzeichen des Autos gestohlen waren und der Wagen nicht zugelassen war.

Tote in Aurich: Tatbeteiligung von Festgenommenen wird geprüft

Nach dem Fund einer toten Frau in der Wohnung eines Mehrparteienhauses im ostfriesischen Aurich sind die Hintergründe nach wie vor unklar. Eine Tatbeteiligung des Mannes, der am Montag vor Ort festgenommen worden sei, werde weiterhin geprüft, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die 20-Jährige gewaltsam ums Leben kam. Die genauen Umstände seien Teil der Ermittlungen, hieß es. Einsatzkräfte waren am Montagmorgen zu dem Haus ausgerückt. Ein Notarzt stellte vor Ort den Tod der Frau fest. Der Leichnam soll obduziert werden. Am Tatort sicherte die Polizei Spuren.

dpa

