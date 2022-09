Stade: 20 Jahre alte Autofahrerin prallt gegen Baum und stirbt

Stade. Eine junge Autofahrerin kam bei einem Unfall im Kreis Stade ums Leben. In Göttingen brannte ein Wohnhaus. Der Blaulicht-Überblick in Niedersachsen.

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin ist im Landkreis Stade mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, verlor die Frau am späten Nachmittag auf der Kreisstraße 3 zwischen der Gemeinde Hammah und der Bundesstraße 73 nach einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam ins Schleudern und prallte anschließend mit der Fahrerseite gegen einen Baum neben der Straße.

Die 20-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlag trotz der Bemühungen der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Kreisstraße musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

18-Jähriger landet mit Auto im Graben im Ammerland – Feuerwehr befreit Beifahrerin

Ein 18 Jahre alter Autofahrer hat sich in Edewecht (Landkreis Ammerland) mit seinem Wagen überschlagen. Das Auto blieb am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr schließlich auf dem Dach in einem Straßengraben liegen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Während der junge Fahrer das stark beschädigte Fahrzeug selbst verlassen konnte, musste die 17 Jahre alte Beifahrerin von der Feuerwehr befreit werden. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Dort wurde festgestellt, dass sie nicht schwerwiegend verletzt waren. Warum der 18-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor, blieb zunächst unklar.

Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus in Göttingen – Gebäude evakuiert

In einem Mehrfamilienhaus in der Göttinger Innenstadt ist am frühen Freitagmorgen gegen 3.20 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die rund 40 im Gebäude gemeldeten Bewohner seien in der Nacht zum Freitag von Zeugen und Einsatzkräften evakuiert worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Verletzte habe es demnach nicht gegeben.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei in einem Zimmer gelagerter Unrat in Flammen geraten. Die Feuerwehr habe den Brand in wenigen Minuten gelöscht, dennoch sei die betroffene Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar. Die genaue Brandursache sowie die Schadenshöhe blieben zunächst unklar.

dpa

