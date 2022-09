Projekt „funky“ startet: Schüler lernen, Fake News zu erkennen

Früher war die Medienwelt recht übersichtlich – lange vor der Zeit von Google oder Instagram. Heute jedoch stehen gerade jungen Erwachsenen die schier endlosen Möglichkeiten des Internets und der sozialen Medien zur Verfügung. Täglich prasselt eine Informationsflut auf sie hernieder, in der es gilt, sich zurechtzufinden.

Medienkompetenz im Unterricht

Doch wie entscheidet der Instagram- oder TikTok-Algorithmus eigentlich, welche Nachrichten in unseren Feed gespült werden? Und woran kann ich Fake News von gut recherchierten Inhalten unterscheiden? Genau hier setzt „funky – das Medienprojekt unserer Zeitung“ – an und unterstützt bei der Vermittlung von Medienkompetenz im Unterricht, und zwar crossmedial und in vielen Fächern. Unterstützt wird das Projekt dabei von der Volkswagen-Belegschaftsstiftung und der Autostadt in Wolfsburg.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fake News und wie man sie erkennt

Zum Start des neuen Projektjahres laden wir Schulklassen und Lehrkräfte zu einer virtuellen Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 5. Oktober, um 9 Uhr ein. Gemeinsam mit dem Partner des Projekts – der Autostadt in Wolfsburg – geben wir einen kurzen Einblick in die Projektinhalte, die während des Schuljahres auf die Klassen warten, stellen die Workshop-Angebote der Autostadt vor und werden uns und werden uns gemeinsam mit dem Medienexperten Falk-Martin Drescher in einem Kick-Off anschauen, woran man Fake News erkennen kann. Im Anschluss an den kurzen Vortrag haben die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit ihre Fragen zum Thema zu stellen.

Anmeldungen sind ab sofort möglich

Anmeldungen sind ab sofort per Mail an ida.wittenberg@funkemedien.de möglich. Bitte senden Sie uns dafür den Namen der Schule, die Anzahl der Schülerinnen und Schüler und eine Mail-Adresse für die weiteren Informationen und Einwahldaten zu. Die Auftaktveranstaltung wird etwa eine Stunde dauern.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de