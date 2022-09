Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf A39 bei Maschen

Maschen. In Maschen endet ein Auffahrunfall schwer, in Herzlake fahren betrunkene E-Bike-Fahrer ineinander. Der Blaulicht-Überblick für Niedersachsen.

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. In Maschen wurden mehrere Menschen bei einem Unfall auf der A39 verletzt. Polizei und Rettungsdienste in Niedersachsen hatten es mir diversen Unfällen zu tun.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 39 sind drei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem Auffahrunfall zwischen dem Maschener Kreuz und Maschen, wie die Polizei mitteilte. Zum Teil wurden die Insassen dabei in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Die Verletzten aus den drei beteiligten Autos wurden in ein Krankenhaus gebracht. In Richtung Lüneburg war die Fahrbahn während der Rettungs- und Aufräumarbeiten gesperrt. Weitere Angaben zu den Verletzten, dem Sachschaden sowie zur Unfallursache gab es am frühen Sonntag zunächst nicht.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Betrunkene E-Bike-Fahrer fahren ineinander - schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Herzlake (Landkreis Emsland) sind zwei E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhren die beiden Männer im Alter von 19 und 20 Jahren mit ihren Rädern nebeneinander und kollidierten aus unbekannten Gründen.

Beide stürzten und kamen nach dem Zusammenstoß am frühen Sonntagmorgen in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge standen sie unter Alkoholeinfluss.

Kreuzendes Auto mit voller Wucht gerammt: Fünf Schwerverletzte

Bei einem Zusammenstoß zweiter Autos in Zeven im Landkreis Rotenburg sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Eine 42 Jahre alte Autofahrerin habe am Samstag mit ihrem Wagen eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei übersah sie offensichtlich den Wagen einer 40-Jährigen.

Deren Auto krachte mit voller Wucht gegen den kreuzenden Wagen der 42-Jährigen. Alle Insassen beider Autos, die zwischen 17 und 54 Jahre alt waren, kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Mehr Blaulicht

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de