Feuer im Rotlichtviertel – Verdächtiger festgenommen

Hannover. In Hannover hat die Dachterrasse einer Shisha-Bar in der Mittwochnacht Feuer gefangen. Zudem gab es in Niedersachsen einen tödlichen Fahrradunfall.

Die Dachterrasse einer Shisha-Bar in Hannovers Rotlichtviertel Steintor hat in der Nacht zu Mittwoch gebrannt.

In Hannovers Rotlichtviertel Steintor hat die Dachterrasse einer Shisha-Bar nach einem mutmaßlichen Brandanschlag komplett Feuer gefangen. Ein 33-Jähriger sei noch in der Nacht wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Nach Zeugenaussagen habe der Mann eine Art Brandsatz auf die Dachterrasse geworfen. Die Shisha-Bar sei zu dem Zeitpunkt gegen 2.15 Uhr glücklicherweise geschlossen gewesen.

Schwer verletzt wurde niemand, eine Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Auch das Erdgeschoss des betroffenen Gebäudes wurde dem Sprecher zufolge in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser verhindern können. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen mindestens im sechsstelligen Bereich.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Mann stirbt auf Fahrrad im Kreis Grafschaft Bentheim

Ein Fahrradfahrer ist in Neuenhaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) gestorben. Der 69-Jährige sei bereits am Dienstagabend auf seinem Fahrrad vermutlich aus gesundheitlichen Problemen umgestürzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Trotz Versuche, ihn wieder zu beleben, starb der Mann noch am Unfallort.

dpa

