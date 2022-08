Polizei fasst Mann im Kreis Hameln-Pyrmont nach Verfolgungsfahrt

Die Polizei hat nach einer Verfolgungsfahrt einen Mann in einem gestohlenen Auto gefasst. Die Beamten entdeckten den 19 Jahre alten Mann am Montag im Fahrzeug mit laufendem Motor auf einem Waldparkplatz in Salzhemmendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont und wollten ihn kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei der Mann geflohen. In der Nähe des Waldparkplatzes gab es in den vergangenen Wochen eine Serie kleinerer Brände.

Während der Flucht raste der Mann an einer Straßensperre der Polizei vorbei. Polizisten, die auf der Fahrbahn standen, hätten zur Seite springen müssen. Im Ortskern von Salzhemmendorf fuhr der 19-Jährige sich dann auf einer Fußgängerbrücke fest, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen ihn daraufhin kurzzeitig fest. Sie ermitteln nun, ob es sich bei dem Mann um den Brandstifter einer Brandserie in der Region östlich von Hameln handelt. Seit dem 27. Juni gab es dort eine auffällig hohe Zahl kleinerer Brände, wie die Polizei in der vergangenen Woche mitteilte.

Gegen den 19-Jährigen wurden unter anderem Strafverfahren wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Darüber hinaus war er ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Mehrfach gesuchter Straftäter stellt sich der Polizei

Ein vom Landgericht Oldenburg im Jahr 2015 verurteilter Mann hat sich in Dortmund der Polizei gestellt. Der 34-Jährige war mehrere Jahre untergetaucht und meldete sich am Sonntag bei der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof. Er berichtete den Beamten, dass er mit mehreren Haftbefehlen gesucht werde, teilte die Polizei am Montag mit. Die Bundespolizisten überprüften den Mann und stellten fest, dass die Staatsanwaltschaft Oldenburg nach ihm suchte. Das Landgericht Oldenburg hatte den 34-Jährigen wegen versuchter Erpressung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt.

Das war jedoch noch nicht alles. Auch das Amtsgericht Cloppenburg hatte den Mann mehrfach verurteilt: im Jahr 2010 wegen gemeinschaftlicher schwerer räuberischer Erpressung zu 335 Tagen Arrest sowie 2016 wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest und brachten ihn für die nächsten 31 Monate in eine Justizvollzugsanstalt.

