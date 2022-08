Kreis Aurich: Toter nach Dachstuhlbrand in Reihenhaus geborgen

Bei den Löscharbeiten eines Dachstuhlbrands in Südbrookmerland im Ortsteil Uthwerdum haben Rettungskräfte eine Leiche geborgen. Andere Bewohner des Reihenhauses im Lilienweg konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Der Dachstuhl des äußeren Teils eines Reihenhauses stand in der Nacht zum Donnerstag in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Hausabschnitte wurde durch die Einsatzkräfte verhindert. Die Ursache für das Feuer und der entstandene Sachschaden blieben zunächst unklar.

Beim Brand einer Scheune in Essen im Landkreis Cloppenburg ist ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro entstanden. Das Gebäude stand in der Nacht zum Donnerstag komplett in Flammen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Im Inneren befanden sich Stroh und Reitutensilien, die ebenfalls zu Schaden kamen.

Personen wurden nicht verletzt. Das Feuer breitete sich auf keine weiteren Gebäude auf dem Bauernhof aus und konnte am frühen Donnerstag gelöscht werden. Die Ursache für den Brand blieb zunächst unklar. Auf Fremdverschulden gebe es allerdings keine Hinweise, hieß es.

