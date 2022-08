Medizinischer Notfall: Fallschirmspringerin stirbt nahe Celle

Eine 64 Jahre alte Frau ist bei einem Fallschirmsprung in Meißendorf im Landkreis Celle gestorben. Kurz nach dem Absprung am Samstag erlitt sie einen medizinischen Notfall, in dessen Folge sie starb, wie die Cellesche Polizei am Montag mitteilte.

Die Mitspringerin öffnete den Fallschirm. Am Boden konnte dann nur noch der Tod der 64-Jährigen festgestellt werden. „Keiner der Personen, die dabei gewesen sind, ist ein Fehlverhalten vorzuwerfen“, heißt es vonseiten der Polizei.

Weiteres Kind nach Hausbrand in Hameln gestorben

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Hameln Ende Juli ist ein weiteres Kind gestorben. Der 19 Monate alte Sohn der siebenköpfigen Familie erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Familienvater konnte hingegen die Intensivstation verlassen.

Die Beamten gehen davon aus, dass ein technischer Defekt in der Elektroinstallation das Feuer auslöste. Durch den Brand war bereits ein sechsjähriges Kind umgekommen. Die beiden Eltern und drei Geschwisterkinder überlebten. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 100.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg: Mähdrescher geht in Flammen auf – über 500 000 Euro Schaden

Beim Brand eines Mähdreschers in Clenze im Landkreis Lüchow-Dannenberg ist ein Schaden von mehr als 500.000 Euro entstanden. Das Fahrzeug fing vermutlich wegen eines technischen Defekts Feuer, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zunächst entzündete sich am Sonntag Erntegut, welches unter dem Gerät lag, ehe auch der Mähdrescher in Flammen aufging. Durch das Feuer wurden zudem etwa 400 Quadratmeter eines Weizenfeldes zerstört.

Schwerverletzter bei Auffahrunfall auf A33

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 33 bei Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) ist ein Mann schwer verletzt worden. Mit seinem Wagen sei der 36 Jahre alte Fahrer am Sonntagnachmittag auf das vorausfahrende Auto aufgefahren, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sich der Wagen, der in Richtung Bielefeld unterwegs war, überschlagen. Der Fahrer des anderen Autos ist laut Polizei nur leicht verletzt worden.

