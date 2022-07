Niedersachsen: Fast 10.000 Legehennen verenden bei Stallbrand

Esterwegen. Der gesamte Stall stand in kürzester Zeit in Flammen. Außerdem wurde eine Frau dabei beobachtet, wie sie Giftköder auslegt. Der Polizei-Überblick.

Beim Brand eines Hühnerstalles im emsländischen Esterwegen sind 9600 Legehennen ums Leben gekommen. Stall und Lagergebäude brannten komplett nieder. Das Feuer brach Polizeiangaben vom Dienstag zufolge am Montagabend aus, als nach einem lauten Knall der Stall in Flammen aufging. Das Feuer dehnte sich rasend schnell auf das gesamte Gebäude mit einer Größe von 2500 Quadratmetern aus. Windböen und starker Funkenflug entfachten ein angrenzendes Heuballenlager. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war mit 150 Einsatzkräften bei den Löscharbeiten. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1,85 Millionen Euro. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Mit Fäkalschlamm beladener Lkw rutscht in Graben

Ein mit Fäkalschlamm beladener Lkw ist am Dienstag in der Gemeinde Ihlow im Landkreis Aurich in Ostfriesland von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Für die aufwendige Bergung wurden Kräne angefordert, wie die Polizeidirektion Osnabrück am Abend mitteilte. Die Fahrbahn wurde in beide Richtungen gesperrt, die Bergung sollte noch eine Zeit andauern. Feuerwehr, Polizei, Bergungsfirmen und Straßenmeisterei seien im Einsatz.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Frau legt Giftköder aus

Die Polizei ermittelt gegen eine 55-Jährige, die in Pollhagen im Landkreis Schaumburg Giftköder aus dem Auto geschmissen haben soll. Ein 21-Jähriger aus Stadthagen beobachtete am Samstagabend, wie eine Frau einen Gegenstand aus ihrem Wagen warf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann alarmierte die Beamten, die gegen die Halterin des Pkw ein Ermittlungsverfahren einleiteten. Untersucht wird auch, ob die Beschuldigte für das Auslegen weiterer Giftköder in Pollhagen und Lauenhagen verantwortlich ist.

Polizei erwischt verbotene Passagiere auf Anhänger

Bei einer Verkehrskontrolle in der Gemeinde Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) hat die Polizei drei verbotene Passagiere auf einem Fahrzeuganhänger erwischt. Ein 21 Jahre alter Autofahrer transportierte auf seinem Anhänger einen abgemeldeten Wagen, in dem die drei Männer saßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer war den Beamten in der Nacht zum Dienstag durch seine langsame und unsichere Fahrweise aufgefallen.

Der transportierte Wagen war nicht richtig verladen. Darin entdeckten die Beamten bei ihrer Kontrolle dann die drei Mitfahrer, die zumindest angeschnallt waren. Die Weiterfahrt auf dem Anhänger wurde den Männern untersagt. Dem Fahrer droht ein Bußgeld.

Mehr aus Niedersachsen:

dpa/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de