Autofahrer erleidet Herzanfall auf A1 – Sechs Schwerverletzte

Der Herzanfall eines Autofahrers hat auf der Autobahn 1 bei Bremen zu einem Unfall mit mehreren teils lebensgefährlich Verletzten geführt. Der 85-jährige Fahrer starb trotz Wiederbelebungsversuchen von Ersthelfern noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Montag mitteilte. Seine 89 Jahre alte Mitfahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Sie wurde ebenso wie ein weiterer 82 Jahre alter Mitfahrer lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 85 Jahre alte Autofahrer habe am Sonntagnachmittag wegen des Herzanfalls nach dem Überholen eines anderen Wagens kurz vor der Anschlussstelle Hemelingen eine Vollbremsung gemacht, teilte die Polizei mit. Ein ihm in Fahrtrichtung Hamburg folgender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der 29 Jahre alte Fahrer, seine 33 Jahre alte Beifahrerin und ihr vierjähriges Kind erlitten leichte Verletzungen. Eine weitere 33-Jährige verletzte sich der Polizei zufolge schwer.

Wegen der Bergungsarbeiten musste die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt werden, was einen erheblichen Rückstau zur Folge hatte.

Mehr aus Niedersachsen:

Sattelschlepper-Brand – A7 in Hannover mehrere Stunden gesperrt

Wegen des Brandes eines Sattelschleppers ist die Autobahn 7 in Hannover am Montag auf einem Abschnitt für mehrere Stunden voll gesperrt worden. Betroffen war die Fahrbahn in Richtung Süden auf Höhe der Anschlussstelle Hannover-Anderten. Autofahrer konnten am frühen Nachmittag wieder alle drei Fahrspuren nutzen, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei mitteilte. Der Sattelauflieger war mit 90 Kubikmeter Abfall beladen, der am Montagmorgen in Brand geraten war.

Um eine effektive Brandbekämpfung zu ermöglichen, sei der aus Plastik, Pappe und Papier bestehende Abfall auf die Fahrbahn entladen und dort mit mehreren Löschrohren gelöscht worden, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Feuerwehr Hannover und der Rettungsdienst waren zwischenzeitlich mit 39 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort.

Scheune mit teurer Maschine in Brand geraten

Beim Brand einer Scheune in Bad Bentheim ist am Sonntagmittag ein hoher Sachschaden entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer zerstörte das Gebäude und eine Transportmaschine, die in der Scheune neben den Strohballen gelagert wurde. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar und wird nun ermittelt. Der entstandene Sachschaden wurde von der Polizei auf rund 235.000 Euro beziffert.

dpa/red

