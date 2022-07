Sechs Bars in der Region, die man im Sommer besuchen sollte

Die Abende werden länger, die Musik wird lauter und der Durst größer: Endlich ist Sommer! Deshalb empfehlen die Autorinnen und Autoren unserer Zeitung ihre Lieblingsbars rund um die Region Braunschweig und im Harz. Sechs Tipps, wo man gute Drinks in entspannter Atmosphäre genießen kann.

EM Löwengarten Deutschland Frankreich Foto: Peter Sierigk

O’zapft is im Braunschweiger Löwengarten

München ist mit seinen weltbekannten Biergärten ein Sehnsuchtsort für passionierte Freiluft-Biertrinker wie mich. Lange habe ich als Braunschweiger in unserer Stadt einen schönen Biergarten und damit dieses Münchner Lebensgefühl vermisst. Doch dann eröffnete ausgerechnet an meinem Braunschweiger Lieblingsort, dem Prinzenpark, der „Löwengarten“. Der Biergarten am Freie-Turner-Stadion vereinigt aus meiner Sicht das Beste zweier Welten: Nämlich je frisch vom Fass ein gscheids Münchner Weizen und ein stadtbekanntes, herb-frohlockenden Braunschweiger Pils. Dank herzhafter Gerichte wie Pommes, Currywurst, Pizza, Leberkas oder Obazda und Fußball-Leinwand, lässt sich hier erfahrungsgemäß auch gut der ein oder andere Eintracht-Sieg begießen – oder Fanfrust ertränken.

Julian Tiburczy (rechts), einer der drei Inhaber von Jim's Beachbar am Salzgittersee, und zwei seiner Mitarbeiter hinter der Theke, nämlich Dustin Gatzsch und Steffi Magalowski. Foto: Jörg Kleinert

Beachbar Salzgitter: Strandurlaub vor der Haustür

In Jim’s Beachbar am Salzgittersee kann man sich den Urlaub am Meer direkt in der Region holen. Das Gefühl von feinem Sand zwischen den Zehen, der Sonnenschirm, die guten Cocktails. Bei der Beachbar am bekannten Baggersee in der Stahlstadt bekommt man ganz unkompliziert das Gesamtpaket. Regelmäßig finden in der Beachbar Veranstaltungen statt oder die Inhaber laden spontan lokale Musiker ein. Das leben pulsiert am See rund um die Bar. Geschäftsführer Julian Tiburczy arbeitet mit Liebe an neuen Cocktailkreationen und serviert auch nur solche, die ihm und seinem Team selbst schmecken, wie er sagt. Der zeit bietet das Team neben Getränken auch Eis, eine Garnelenpfanne und die Klassiker – Currywurst, Pommes, Bratwurst und Krakauer an. Bei gutem Wetter ist ein Abstecher an Salzgitters erste Strandbar sehr zu empfehlen.

Blick auf die Türme der St. Martini-Kirche Foto: Michèle Förster

Soldekk: Über Braunschweigs Dächern

Wenn das Thermometer selbst abends noch an der 30-Grad-Marke kratzt, sucht man sich am besten ein schattiges Plätzchen im Freien, um das eine oder andere Kaltgetränk zu genießen. Soll die Aussicht dazu noch schön sein, sichert man sich in Braunschweig am besten einen Platz auf der Dachterrasse des Soldekk. Von der obersten Etage des Parkhauses in der Steinstraße aus genießt man einen herrlichen 360-Grad-Blick über Braunschweig. Einen besonders schönen Foto-Hintergrund geben die charakteristischen Türme der Sankt Martini-Kirchem ab. Gemütliche Bänke, Sitzecken für Gruppen und Liegestühle im Sand laden zum Verweilen ein. Die Getränkekarte bietet eine große Auswahl – und wen zwischendurch der kleine oder größere Hunger packt, wird hier ebenfalls fündig.

Hai Phong Briese bietet mit der Aktion Futter Teresa kostenloses Essen in der Zea Bar an. Foto: Stefan Lohmann/regios24 Foto: Stefan Lohmann / regios24

Zea Bar Braunschweig: Ein neuer Tag, ein neuer Cocktail

Die bunt berauschende Welt der Cocktails hat mehr zu bieten als den immergleichen bis zur Geschmackserblindung gesüßten Sex on the Beach. In der Zea-Bar in Braunschweig macht es mir deshalb schon allein Freude durch die ellenlange Getränkekarte zu blättern. Auch noch nach mehreren Jahren schaffe ich es hier immer, etwas neues köstliches zu finden. In ruhiger Atmosphäre kann man in dieser gemütlichen Bar und Bistro mit kleinen oder größeren Gruppen die verschiedenen Cocktail-Kreationen genießen. Die Location bietet in der Beckenwerkerstraße die perfekte Mischung aus zentral in Braunschweig gelegen und fernab des Innenstadt-Trubels. Dank des schattigen Außenbereiches kann man auch bei derzeitigen Temperaturen eiskalte alkoholische Getränke schlürfen bis man die Hitze glatt vergessen hat.

Einer der skandinavischen Cocktails im Hølmen. Foto: Kevin Kulke / BZV

Hølmen Osterode: Auf skandinavischen Wiesen

Der Harz bietet bereits nordisches Flair direkt vor der Haustür: Wälder, Seen und Felsen – alles da. Wer aber die Sehnsucht nach Fjorden, Hygge und ein bisschen skandinavischer Bohème nicht nur landschaftlich stillen will, bekommt auf der Hølmen (zu deutsch: Bierinsel) in Osterode am Harz die Chance. Die Bar ist im klassischen Look gehalten: Innen viel weiß und Pastellfarben, außen das klassische Falunrot. Auf der Karte dominieren Kneipenschlager, dazwischen sprenkeln sich die kreativen skandinavischen Besonderheiten. Zum Beispiel Cocktails: auf der giftgrünen Schwedenwiese (Wodka, Blue Curaçao, Orangensaft) liegt es sich angenehm. Der Stockholm Mule (Wodka, Ingwerbier, Limetten, Minze; Bild) tritt einen dann ins Leben zurück. Skål.

Cool Summer Beach in der Autostadt Wolfsburg. Foto: Lennard Kugeler / Autostadt GmbH

Cocktails im Hafenbecken in Wolfsburg

Strand, Wasser und der Blick auf die Türme des VW-Kraftwerks: Die schwimmende Insel „Cool Summer Island“ im Hafenbecken der Wolfsburger Autostadt bietet jeden Sommer diese einzigartige Mischung aus Beach-Feeling und Industriekultur.

Mit einem Cocktail in der Hand (es gibt auch eigene Kreationen) kann man die Füße im Wasser baumeln lassen – oder sogar (das aber besser ohne Drink) ganz ins Hafenbecken eintauchen – es gibt eine Treppe ins Wasser. Vorsicht nur vor den vorbeiziehenden Tret- oder Elektrobooten. Wer selbst eine Runde schippern will, leiht sich die Gefährte am Badesteg.

Ideal für Familien: Kinder können in einer gesicherten Ecke mit Förmchen und Eimern im Sand buddeln. Geöffnet ist die Insel aber erst ab dem 14. Juli, dann aber täglich zwischen 12 und 22 Uhr.

