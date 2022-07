Brand in Schweinemastanlage – Großzahl der Tiere gestorben

Bei einem Brand in einer Schweinemastanlage im Landkreis Diepholz sind die meisten der 260 Schweine gestorben. Die Anlage sei in der Nacht zu Freitag offenbar von einem Blitz getroffen worden, teilte die Polizei mit. Zwei Ställe hätten daraufhin gebrannt, hieß es. In dem einen seien Geräte, in dem anderen die Schweine und Futtermittel untergebracht gewesen.

Die Polizei geht davon aus, dass auch die wenigen überlebenden Schweine aufgrund der Verletzungen noch sterben würden. Rund 200 Feuerwehrleute waren zum Löschen der Flammen im Einsatz. Der Schaden beträgt nach Schätzungen der Polizei ungefähr 600.000 Euro.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

100.000 Euro Schaden bei Brand in einer Lagerhalle bei Osnabrück

Beim Brand in einer Lagerhalle in Melle im Landkreis Osnabrück ist ein Schaden von schätzungsweise 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mehrere Mülltonnen in der Lagerhalle für Fußbodentechnik im Meller Ortsteil Wellingholzhausen seien aus zunächst ungeklärter Ursache am Donnerstagabend in Brand geraten – während eines Gewitters mit Starkregen. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei die gesamte Halle stark verqualmt gewesen. Ob die in der Halle gelagerten Fußbodenbeläge durch den Rauch unbrauchbar wurden, sei noch unklar. Das Dach der Halle wurde beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Scheune bei Oldenburg nach Blitzschlag niedergebrannt

Durch einen Blitzschlag ist eine Scheune in Hatten (Landkreis Oldenburg) in der Nacht zum Freitag in Brand geraten. Das Gebäude im Ortsteil Dingstede brannte Polizeiangaben zufolge vollständig nieder. In der Scheune waren Fahrzeuge und Werkzeuge eines landwirtschaftlichen Betriebs gelagert. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus wurde verhindert. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.

Schwer verletzte Person nach Lkw-Zusammenstoß

Bei einem Zusammenstoß von zwei Lastwagen auf der Autobahn 1 im Landkreis Harburg Richtung Hamburg ist ein Mensch schwer verletzt worden. Er sei am frühen Freitagmorgen bei Seevetal mit seinem Fahrzeug auf den anderen Lkw aufgefahren, teilte die Polizei mit. Anschließend sei die Person schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die A1 musste kurzzeitig in Richtung Hamburg voll gesperrt werden. Weitere Details zum Unfallhergang sowie zu der Person konnte die Polizei nicht nennen.

dpa

