Amok-Drohung auf Toilette: Gymnasium in Niedersachsen geräumt

Nach einer schriftlichen Amokwarnung ist ein Gymnasium in Bückeburg geräumt worden. Sprengstoffhunde seien angefordert, das Gebäude sei umstellt und durchsucht worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Gefunden wurde den Angaben zufolge bisher nichts. Rund 1000 Schülerinnen und Schüler sowie etwa 90 Lehrkräfte hätten das Gebäude verlassen müssen.

Dies habe die Schule selbst veranlasst – unter dem Vorwand, „Hitzefrei“ zu gewähren, um eine Panik zu verhindern. Alles habe reibungslos funktioniert, Entwarnung könne aber noch nicht gegeben werden, sagte die Sprecherin. Den Angaben zufolge wurde die Amok-Ankündigung an der Wand einer Schultoilette gefunden. Schüler alarmierten die Lehrkräfte, diese die Polizei. Auch in Braunschweig gab es in den vergangenen Wochen mehrere Amok-Alarme.

Räuber bedroht Friseurin im Landkreis Osnabrück mit Messer

Ein mit einem Messer bewaffneter Räuber hat in einem Friseursalon in Ankum (Landkreis Osnabrück) Geld erbeutet. Der mit einer schwarzen Maske und einem Hoodie bekleidete Mann betrat am Mittwochnachmittag den Salon, bedrohte die 28 Jahre alte Mitarbeiter mit dem Messer und forderte Bargeld, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die junge Frau war zu dem Zeitpunkt allein im Friseursalon. Sie gab dem etwa 1,80 Meter großen, sportlich wirkenden Täter die geforderte Beute und verständigte die Polizei, nachdem der Unbekannte zu Fuß geflohen war.

Diebe stehlen in Goslar Medikamente zum Einschläfern von Tieren

Einbrecher haben aus einer Tierarztpraxis in Goslar Medikamente gestohlen. Es handelt sich um Medizin, die zum Einschläfern von Tieren genutzt wird und auch für Menschen tödlich sein kann, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die unbekannten Täter seien am Mittwoch in die Praxis eingebrochen. Sie ließen demnach auch andere Wertgegenstände mitgehen. Laut Polizeiangaben entstand Schaden von rund 500 Euro.

Mit 3,11 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Mit 3,11 Promille Atemalkohol ist eine 50-Jährige aus Zetel im Landkreis Friesland auf dem Fahrrad unterwegs gewesen. Beamte der Polizei Varel nahmen den Alkoholgeruch der Radfahrerin bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend wahr. Die Frau muss sich einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr stellen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

dpa

