Tödlicher Unfall: 72-Jähriger starb nach Sturz von Fahrrad

Ein 72 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall zwischen Groß Hegesdorf und Reinsen im Landkreis Schaumburg ums Leben gekommen – jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 72-Jährige mit seinem Trekkingrad am Freitagabend auf der Landesstraße 444 unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Aus zunächst ungeklärter Ursache stürzte er in einer Kurve vom Rad. Trotz der unmittelbaren Wiederbelebungsversuche von Ersthelfern starb der Mann noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die Polizei bittet zur Ermittlung der Unfallursache nun um Zeugenhinweise.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

19-Jähriger nach Badeunfall in See in Lebensgefahr

Ein 19-Jähriger ist bei einem Badeunfall in einem See im Landkreis Cloppenburg lebensgefährlich verletzt worden. Er sei am Dienstagnachmittag unter der Wasseroberfläche des Halener Badesees gefunden und geborgen worden, teilte die Polizei mit. Es wurden sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, die den Angaben zufolge erfolgreich verliefen. Der junge Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden und schwebe in Lebensgefahr. Warum der 19-Jährige untergegangen war, war noch unklar. Der Zugang zum Badesee wurde danach geschlossen, hieß es.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Brand auf Baltrum richtet rund 150.000 Euro Schaden an

Ein Großbrand auf der kleinsten ostfriesischen Insel Baltrum hat am Dienstagabend nach Schätzungen der Polizei einen Schaden von rund 150.000 Euro angerichtet. Flammen schlugen aus einer Mehrzweckhalle des Bauhofes, wie der Gemeindebrandmeister Alexander Gutbier-Wach am Mittwoch mitteilte. „Es kommt nicht oft vor, dass wir so einen Brand haben“, sagte Gutbier-Wach. „Der letzte große Brand war 1998.“ Nach Angaben der Feuerwehr konnten die Flammen schnell gelöscht werden. „Durch das schnelle Eingreifen wurde nur der vordere Bereich beschädigt.“ Die Rauchsäule war demnach bis aufs Festland zu sehen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers war zunächst unbekannt.

Drei Menschen bei Unfall auf Bundesstraße 70 im Emsland verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 70 in Papenburg (Landkreis Emsland) sind drei Menschen verletzt worden. Ein 76-jähriger Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, zwei Autofahrerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dem Bericht zufolge hatte eine 80 Jahre alte Frau am Dienstag übersehen, dass eine vor ihr fahrende 38-Jährige links abbiegen wollte und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde das Auto der 38-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschoben, wo es zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 78-Jährigen sowie dem Motorradfahrer kam. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de